Gyötrelmes: a férfi pólósok a németeket se verték az Eb-n

A magyar férfi vízilabda-válogatott az olaszok elleni súlyos vereség (5-12) után a németekkel játszott a barcelonai Európa-bajnokságon.

Az ellenfelet három hete három góllal (15-12) legyűrte a néhány legjobbját (Hárai és Varga Dénes) nélkülöző magyar csapat idegenben, ami előrejelezte, nem számíthattunk könnyű meccsre.

Az első félidő alá is támasztotta ezt a várakozást, mert 1-1 állt az eredményjelzőn. Lassú, nehézkes, olykor vánszorgó csapatokat láttunk. A szenvedésünket Bátori kihagyott ötméterese is tökéletesen szimbolizálta.

A legveszélyesebb német, Realon kívül nem volt gólszerző az első negyedben, a másodikban pedig egyedül a balkezes Zalánki Gergő volt eredményes. 11 percet kellett erre a magyar találatra várni, ami egy ilyen képességű riválissal szemben nem túl biztató.

A harmadik negyed első magyar támadásából Bedő Krisztián szép gólt lőtt, de a németek azonnal egyenlítettek büntetőből. Bátori pattintása remekül sikerült, Real blokkon irányt változtató lövése pedig a bal oldali kapufáról Vogel kapujába került.

3-3 után mindkét csapatnak volt esélye, hogy a maga javára billentse a negyedet, de Zalánki messziről, Mezei pedig centerből találta el a kapufát. Ekkor kifejezetten pechesek voltunk.

A zárónegyedben kivédekezte emberhátrányát a magyar válogatott, Kovács a kapufát találta el, Stamm ellenben a jobb felsőbe pattintott távolról. A németek ezzel visszavették a vezetést, emberelőnybe kerültek a mieink, de Zalánki nem találta meg a szélről a rést.

Ez a helyzet is jól példázta az általános bénultságot, lassan, ötlettelenül, olykor hit nélkül játszottak.

A németek két emberelőnyös esélyt is kihagytak az előnyük növelésére. A másik oldalon azonban végre volt lendület egy magyar támadásban, amit Pohl Zoltán be is fejezett.

2:15-tel a vége előtt újabb emberfórt kaptunk, de azt sem sikerült értékesíteni, Vámos kezéből például fontos pillanatban kicsúszott a labda.

Maradt a 4-4, a németeknél sem volt túl sok elképzelés, hogyan nyerjék meg ezt a meccset.

Az eredmény összességében azt jelentette, hogy a második helyen megyünk tovább a csoportból, és nyolc közé jutásért várhatóan a hollandokkal találkozunk. A nyolc között viszont az eddig menetelő szerbek jönnek.

"Nem szabadna, hogy baj legyen a csapatnál. Tény, hogy döcög valami"

- értékelt az M4-nek Märcz Tamás szövetségi kapitány. De nem szeretné belemagyarázni, hogy az olaszok elleni sokkoló vereség ilyen mély nyomokat hagyott. A fizikai és mentális fáradtságra is kitért.