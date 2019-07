20 gólos győzelemmel kezdett a férfi pólóválogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott elsőre nem kapott nehéz ellenfelet a vizes világbajnokságon. A fogadóirodák 17 gólos magyar sikert jósoltak, egy kicsivel még ennél is több lett: 24-4.

Märcz Tamás szövetségi kapitány előre jelezte, hogy a Fradi 24 éves védője, Pohl Zoltán eltiltása miatt nem játszhat, így tizenketten veszik fel a harcot. A csoport másik meccsén a spanyolok 23-3-ra verték meg Dél-Afrikát.

Első negyed:

A magyarok hozták el a labdát, de az első támadás kimaradt. A második azonban nem, Manhercz a kapus feje fölé lőtte a labdát. A második magyar gólt Jansik Szilárd vágta be ötméteresből a jobb sarokba. Nagy Viktor védése után Jansik lövését blokkolták, majd Clark a kapufára csavart. Vámos szép elhajlás után pattintott 7 méterről a bal kapufa mellé. Varga Dénes kihasználta gyorsaságát, rávitte a kapusra a labdát, és elpasszolta mellette. 4-0-val zárult az első nyolc perc.

Második negyed:

Zalánki hosszú lóbálással megmozgatta a védelmet és a kapust is, majd a jobb felsőbe továbbította a labdát. Bátori Bence pillanatok alatt kihasználta a szélről, hogy ember előnybe kerültünk. Majd az ő kiállítása után Új-Zéland belőtte az első találatát. Pike a szélről okosan pattintott a felsőbe.

Manhercz sem vacakolt sokat, miután megint létszámfölénybe kerültünk. Középről, hat méterről suhintotta a labdát a jobb sarokba. A nyolcadik magyar gólt a balkezes Zalánki szerezte, miután kihasználta, hogy gyorsabb a riválisnál. Rávitte a kapusra a labdát, és nagy erővel helyezte a labdát a kapus feje fölé. 9-1-re Vámos módosított az állást, őt sem tudták követni a védők, sokkal gyorsabb volt náluk.

Sedlmayer akkora kapufát lőtt, hogy onnan a félpályáig pattant vissza a labda. A játékos utána ment, Zalánkihoz passzolt, aki tökéletesen célzott ismét, ez volt a harmadik gólja. A félidőre Mezei centerből egy fél csavarral állította be az állást: 11-1.

Harmadik negyed:

Manhercz újabb góljára nem kellett sokat várni, a másik oldalon Lewis már a frissen becserélt Vogelnek lőtt a kapujába. Válaszul: Vámos a kapus dereka mellé, Bátori a léc alá lőtt. (14-2) Clark távoli góljára Angyal emberelőnyből felelt, aztán Varga Dénes egy laza lövéssel, Bátori pedig egy begyötört labdával növelte az előnyünket. (17-3)

Negyedik negyed:

Mezei kapta húzásra a labdát, és a balkezes center be is csúsztatta a bal kapufa mellé. Angyal után Small is feliratkozott a góllövők közé, aztán Hárai kiszorított helyzetből, védővel a nyakán tolta be a kapuba a labdát egy méterről. (20-4) Sedlmayernek is van már gólja, öt perccel a vége előtt volt eredményes.

Zalánki és Angyal góljai után Jansik kiharcolt egy büntetőt, és 12 másodperccel a vége előtt be is lőtte, ezzel 20 gól lett a két csapat között a különbség.

Szerdán már sokkal nagyobb izgalmak várhatók, akkor a spanyolokkal játszunk, és aki azt a meccset megnyeri, az lesz a csoport győztese is. A csoportgyőztesnek nem kell a nyolc közé jutásért játszani.