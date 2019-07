A magyar férfi vízilabda-válogatott a balkezes Vámos Márton hatalmas bombájával négy másodperccel a vége előtt a maga javára fordította az ausztrálok elleni meccset. Az ausztrálok vezettek két góllal (4-6), a magyaroknál is volt kétgólos előny (9-7), de az utolsó támadásokra maradt a döntés. Amikor az ausztrál center, Kayes állt a kapussal szemben, az ausztrálok ötméterest reklamáltak, a bírók nem fújtak. Nagy Viktor védett, Märcz Tamás szövetségi kapitány időt kért.

Azt kérdeztem tőle, ez volt-e a terv az utolsó időkérésnél?

Nem véletlenül volt hátul Vámos Marci. Nem először láttuk már, hogy be tudja onnan dobni, ezen nem csodálkozott senki, de ez a pontosság most kifejezetten jókor jött

- válaszolt Märcz Tamás.

Märcz arról is beszélt, hogy nagyon kemény meccs volt, csattantak a pofonok. Erre is számítottak, mert az ausztrálok nem egy rosszul játszó Montenegrót vertek meg a negyeddöntőért. A vízilabda már nem három vagy négy csapatról szól, a világbajnok horvátok 10-8-ra verték csak a németeket, a tartalékos szerbeket pedig megverték a spanyolok.

Ameddig meg tudták oldani a cseréket, addig nem vetette be az első meccsen megsérülő Varga Dénest a kapitány, de most szükség volt a játékára.

Nemcsak a gólja, hanem a plusz cserelehetőség is kellett.

A magyar csapatkapitány, Varga Dénes azzal kezdte, hogy a meccs előtt abban maradtak a kapitánnyal, ha csak arra kell, hogy tehermentesítse a védőket, és beszálljon bekkelni, arra is hadra fogható. Ha háromszor kiállítják a centerekről, a csapat érdekében arra is hajlandó.

„Úgy látszik, valamennyire már tudok lőni is”

- mondta a zseniális góljáról. 10 méterről, ütemtelenül engedte el a labdát, ritka pontosan, a meccs legszebb gólja volt, a helyszíni műsorközlő is hosszan áradozott róla.

Varga úgy gondolta, azért fontos a bejövetele, mert így a többiek nem kapkodtak. Az első félidőben ugyanis nem volt jó az emberelőnyök kihasználása (kilencből kettő ment be, a másik oldalon nyolcból három), és nem alakultak ki a támadásoknál fontos helyzetek sem. A beállásával összeszedettebb lett a mieink játéka.

Nagy Viktor kapus azért volt nagyon ideges, mert az emberhátrányos védekezés nem működött a meccs első felében. Megbeszélték, hogy honnan nem kaphatnak gólt, de a kapufától mégis sok találat érkezett. A hetedik ausztrál gól után hevesen a vízbe is csapott.

„Nagyon nehéz dolog volt ezen túltenni magam. Ha nem tudok segíteni a védekezésen, azt nem szeretem. A második félidőre minden rendeződött. Senki nem gondolta azt a csapatból, hogy ez egy könnyű meccs lesz. Vért izzadós, kínlódós meccsre számítottunk, az is lett. Legközelebb a lövéseink remélhetőleg pontosabbak lesznek, és a védekezésünk is frissebb lesz. Mindegy ki jön, szoros, izgalmas lesz. Nagy és kemény csatáink voltak már az olaszokkal és a görögökkel is."

A kapus úgy véli, bele lehet menni abba, hogy büntetőt ért-e a Kayes elleni szabálytalanság a magyar kapu előtt. Szerinte nem volt az, és az is lehet, hogy a másik oldalon is elmaradt korábban néhány ítélet. A lényeg a legfontosabb: megvan a győzelem. A két döntős egyenes ágon ott lesz az olimpián, és erre Magyarországnak is megvan az esélye.

„Ha a döntőben lőttem volna ezt a gólt, még boldogabb lennék, de azt mondhatjuk, hogy ilyenről is álmodik egy játékos. Félig-meddig ezt beszéltük meg, szerencsére szabálytalankodtak ellenem, aztán kapura lőttem.

Nem játszottunk jól egyik negyedben sem, de nagy szívvel, okos gólokkal és Viktor nagy védéseivel nyertünk. Órási segítség volt Dumi beszállása, mert kevesen vagyunk, a gólja zseniális volt, sok terhet levett a vállakról

- összegzett Vámos Márton.

Csütörtökön Olaszország következik az elődöntőben, tét a döntő és az olimpiai részvétel.