A női vízilabda-Eurokupa döntőjébe két magyar csapat, az UVSE és a Ferencváros jutott be. Az odavágón a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában a Ferencváros 9–8-ra nyert, a mindent eldöntő visszavágóra jövő hét szerdán kerül sor.

Az idei szezonban az ötödik Ferencváros–UVSE-találkozóra került sor. Decemberben találkoztak először a felek, akkor a Magyar Kupa döntőjében 9–5-re nyert a Fradi – ez volt a Ferencváros női vízilabdacsapatának első trófeája. Ezt követően az Eurokupában csapott össze a két együttes, majd a bajnokságban is két mérkőzés következett – mindhárom találkozót a Ferencváros tudta megnyerni. Ám ezúttal talán az összes eddigi meccsnél nagyobb volt a tét, hiszen az Eurokupa döntőjének odavágójáról volt szó.

Ez az elmúlt négy győzelem pontosan semmit sem ér

– fogalmazott Gerendás György, a Fradi edzője az M4 Sportnak a meccset megelőzően. A két csapat között valóban alig volt különbség, ami a korábbi meccsekhez képest viszont nagy változás, hogy az UVSE-be hét hónapos kényszerpihenő után visszatért Rybanska Natasa, akit edzője, Benczur Márton a meccset megelőzően a világ egyik legjobb center-bekkjének nevezett.

A meccs elején egyből emberelőnybe került az UVSE, Baksa Vanda be is lőtte az első gólt. (1–0) Gurisatti Grétának volt erre válasza, két akciógólt is szerzett a válogatott rutinos játékosa. (1–2) Néhány perc gólcsendet követően az UVSE Faragó Kamilla révén egyenlíteni tudott. (2–2) Végül a negyed utolsó másodpercében Petik Panna még megeresztett egy erős lövést az UVSE kapuja felé, de Magyari Alda sikeresen hárította a kísérletet, 2–2-vel ért véget az első negyed.

A második negyed első másfél perce nagyjából eseménytelenül telt, majd Szűcs Gabriellát állították ki 20 másodpercre, a Ferencváros pedig emberelőnyből Tóth-Csabai Dóra révén megszerezte a vezetést. (2–3) Bő egy percre rá büntetőhöz jutott a Fradi, bár Magyari bele tudott nyúlni a labdába, Kuna Szonja értékesítette az ötméterest. (2–4) Az ezt követő támadásnál már az UVSE került emberelőnybe, előbb Baksa lőtt egy bődületes kapufát, majd Szegedi Panni távoli lövése csorgott be a kapuba valahogyan, Neszmély legnagyobb sajnálatára – bár a blokk és a Fradi kapusa egyaránt beletunkoltak a lövésbe, a labda bent volt a kapuban, a találatot megadták. (3–4)

Fél perccel a negyed vége előtt Kuna Szonja ejtett egy gólt Magyarinak (3–5), az utolsó támadásban pedig megint emberelőnybe került az UVSE, három másodperc volt az órán, amikor Irmes Rozália megeresztett egy lövést a bal alsóba. Neszmély ezen a lövésen is szépen rajta volt, de a labdát hangyányival ugyan, de bevédte a kapuba, 4–5-ös állással következett a félidő.

A harmadik negyed elején büntetőhöz jutott az UVSE, Faragó Kamilla lövését Neszmély bravúrosan hárította. Rajta és Gerendás Györgyön egyaránt látszott, hogy kijárt már számukra, hogy ne mindig a Fradi húzza a rövidebbet az ilyen helyzetekben. Ezt követően mindkét együttes talált egy-egy gólt, 3 perccel a harmadik negyed vége előtt pedig az UVSE-től állították ki Baksát, Gerendás időt is kért, de az emberhátrányos szituációt remekül kivédekezte az UVSE. Egyből ezután az UVSE került emberelőnybe, ekkor Benczur kért időt, a megbeszélt figurát pedig meg tudta valósítani a csapat, két perccel a negyed vége előtt Rybanska Natasa egyenlített, több gól nem született ebben a játékrészben. (6–6)

Az utolsó negyedben először Baksa Vandát, aztán Mácsai Esztert állították ki az UVSE-től. Az első emberelőnyből nem, a másodikból viszont Pőcze Panna talált egy vezető gólt. Nem sokáig vezethetett a Fradi, a következő támadásból a másik oldalon Tiba Panna lőtt gólt emberelőnyben. (7–7) Ezt több mint három és fél perc gólcsend követte, amikor inkább a Fradinak voltak jó támadásai, de vagy Magyari, vagy a kapufa védett hatalmasat. Az UVSE próbálkozásai során több volt a hiba és a pontatlan passz.

Két és fél perccel a vége előtt végül ötmétereshez jutott az UVSE, amihez már Rybanska Natasa úszott oda. A lövésén ugyan rajta volt Neszmély, de Rybanska labdája elemi erővel vágódott a hálóba, a mérkőzés eleje után ekkor vezetett újra az UVSE. (8–7) Az ezt követő támadásból azonban Simon-Illés Anna véleményes találattal tudott egyenlíteni, a televíziós felvételek alapján sem egyértelmű, hogy bent volt-e teljes terjedelmével a labda a kapuban. (8–8)

Bő egy perccel a vége előtt emberelőnybe került a Fradi, Gerendás időt is kért. A figura hiába nem ment rosszul, Magyari nagyot védett az utolsó pillanatos lövésből, de a labda hozzáért a kötélhez, ismét a Fradi következett. Ekkor már a kiegészült UVSE ellen sikerült egy akciógólt lőnie Simon-Illés Annának. (8–9) Egytámadásnyi idő maradt, a hazaiak ebből nem tudtak gólt szerezni.

A Ferencváros tehát egygólos előnnyel készülhet a visszavágóra, amelyet szerdán este 8-kor játszanak a csapatok.