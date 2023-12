A magyar férfi vízilabda-válogatott nyári világbajnoki aranyérme okán a csütörtökön megrendezett sajtótájékoztatón a margitszigeti Hajós Alfréd uszodában bemutatásra került a Negyedik Arany című könyv, amely a győztesek vb-n eltöltött két hetét mutatja be. Ezenfelül pedig a játékosok neveivel ellátott márványtáblát is felavatta Varga Zsolt szövetségi kapitány és Jansik Szilárd, a válogatott csapatkapitánya.

A férfi vízilabda-válogatott júliusban történetének negyedik világbajnoki aranyérmét szerezte meg a fukuokai vizes vb-n, a győztesek pedig a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda aulájában köszöntötték.

Márványtábla-avatásra 2013 óta nem került sor, így kiemelten fontos volt a csütörtöki esemény. A márványra felkerült a világbajnoki címet szerző 15 játékos, illetve Varga Zsolt szövetségi kapitány neve. Utóbbinak nem új a helyzet, hiszen játékosként Varga Dénessel olimpiai bajnoki címet szerzett, így neve már szerepel az emlékfalon.

Fotó: Magyar Vízilabda Szövetség A férfi vízilabda-válogatott a márványtábla előtt

A sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány kiemelte, nagyon nehéz hónapok állnak a válogatott előtt, hiszen 2024 januárjában Európa-bajnokság, februárban világbajnokság, valamint júliusban olimpia is lesz. A feszített tempó miatt nyolc játékosát a tervek szerint kihagyja az Eb keretből pihentetés céljából.

JANSIK SZILÁRD, ANGYAL DÁNIEL, MANHERCZ KRISZTIÁN, NÉMET TONI, VÁMOS MÁRTON, VARGA DÉNES, ZALÁNKI GERGŐ ÉS VOGEL SOMA BIZTOSAN NEM VESZNEK RÉSZT A KONTINENSTORNÁN, ŐKET AZ UGYANCSAK VILÁGBAJNOK U20-AS JÁTÉKOSOK FOGJÁK PÓTOLNI.

„Nagyon komoly stratégiát kell kidolgoznom és felépítenem, hogy miként tudunk eredményesek lenni ezeken a világversenyeken. Az Eb-re például több játékost fogok beválogatni a júniusban junior világbajnokságot nyert csapatból, hogy ezek a fiúk is megtapasztalják, mit jelent egy felnőtt világverseny terhelése. Eközben a többiek komoly felkészülésen vesznek részt annak érdekében, hogy a lehető legjobb formában kezdhessék meg a világbajnokságot. A vb-n már olyan elemeket is beépítünk, amelyek az olimpia előtti, a szokottnál talán rövidebb nyári felkészülést is szolgálják” – nyilatkozta Varga Zsolt.

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke elmondta: az egész 2023-as évet sikerként könyveli el a vízilabda, hiszen a felnőttek mellett az U20-as női, illetve férfi válogatott is aranyérmet szerezett, a fukuokai győzelem pedig az egész magyar sport számára kiemelten fontos diadal volt.

Jansik Szilárd, a válogatott csapakapitánya hozzátette, kiskorától kezdve jár az uszodába és már akkor csodálattal nézte a falon lévő olimpiai bajnokok nevével ellátott márványtáblákat. Nagyon boldog, hogy neki is megadatott az, hogy szerepeljen rajta, jövő ilyenkor pedig szeretné a „nagyobb” olimpiai márványtáblát is felavatni.

Örülök annak, hogy az Európa-bajnokságon nem fogok játszani, mivel így ki tudom pihenni magam, egyúttal a legjobb formámba lendülhetek a világbajnokság és az olimpia idejére. Célom, hogy mindkét világeseményről aranyéremmel a nyakamban térhessek haza

– fűzte hozzá Jansik Szilárd. A válogatott másik alapembere, Manhercz Krisztián azt részletezte, mekkora öröm számára, hogy belépve a Hajós Alfréd uszoda aulájába megpillanthatja a márványtáblát, amelyen neve is szerepel. Hozzátette, nagyon jól érezte magát az eseményen, megtiszteltetés számára az elismerés, de a világbajnokság a múlt, csak előre tekint, így már azon jár az esze, hogy újabb sikereket érjen el a válogatottal.

A férfi vízilabda-válogatott a 2024-es rendkívül sűrű menetrend előtt még idén az E-ON-kupán ugrik medencébe, amely Varga Zsolt szövetségi kapitány elmondása szerint nagyon fontos felkészülési torna lesz számukra, és a válogatott összes játékosa lehetőséget fog kapni. A válogatott programja alább.

December 18., hétfő, 17.30: Magyarország–Spanyolország

December 19., kedd, 17.30: Magyarország–Románia

December 20., szerda, 20.00: Magyarország–Szerbia

December 21., csütörtök, 19.00: Magyarország–Németország