Elárasztjuk az Indexet az éghajlatváltozás történeteivel

Egy héten át, szeptember 15-22-ig az egész világon 250 újság között az Index is koncentráltan foglalkozik az éghajlatváltozás témájával az ENSZ klímaügyi gigakonferenciája előtt.

A példátlan nemzetközi médiaegyüttműködés célja, hogy a szeptember 23-án kezdődő ENSZ klímakonferenciát megelőző egy hétben globálisan több százmillió emberhez juttassuk el a klímaváltozás legkülönfélébb történeteit. A nemzetközi együttműködés a Covering Climate Now nevet kapta.

A teljesség igénye nélkül a több száz lap között az Index mellett szerepel a Vanity Fair, a Bloomberg, az El País, a La Repubblica, a CBS News, az Asahi Shimbun, a Times of India, a Getty Images képügynökség, az olasz, a svéd köztévé, a Nature, a Science tudományos lapok, a Harvard Business Review, a HuffPost, a BuzzFeed News és még egy csomó lap és tévé Togótól Japánig.

Olvasóink ezért az Indexen szeptember 15. vasárnap és szeptember 22. vasárnap között jó pár olyan cikket olvashatnak, videót nézhetnek és podcastot hallgathatnak, amelyek mind a klímaváltozás történeteit mutatják be vagy az azzal járó problémákat, megoldási lehetőségeket taglalják. A Ma is Tanultam valamit rovatunk és angol nyelvű oldalunk is tematikus klímaváltozásos hetet tart.

Ha ide kattintanak, akkor az összes cikket és multimédiás anyagot megtalálják, ami a Covering Climate Now keretein belül az Indexen jelenik meg. Lesznek saját cikkeink és olyanok is, amiket a projektben együttműködő más lapoktól veszünk át.

A világszerte több mint 250 lapot, tévés és hírügynökséget tömörítő hatalmas média-együttműködést a Columbia Journalism Review nevű médiás szaklap és a Nation nevű nagy múltú amerikai hetilap fogja össze, és a brit Guardian a vezető médiapartnerük. Magyarországról az Index vesz részt az együttműködésben. „Az éghajlattal kapcsolatos kiterjedt médiamegjelenésekre soha nem volt még ekkora szükség” – mondta Kyle Pope, a Columbia Journalism Review szerkesztője.