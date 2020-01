Mindeközben olyan történik, ami eddig még nem

Hat éve, hogy elindítottuk az Indexen a Mindeközbent, ami az évek alatt az egyik legnépszerűbb rovatunkká nőtte ki magát. Ez is jelzi, miközben fontosak a világ komoly történései, bőven akad olvasói igény olyan rövid lelazulásokra is, amilyeneket ez a felület kínál.

Az egyáltalán nem kerek évfordulót azzal ünnepeljük, hogy kedvezünk azoknak az olvasóinknak, akik szeretnék kicsit nagyobb dózisban kapni az Index komolytalanabb arcát.

A kedvezés pedig abban ölt testet, hogy elindítottuk a Mindeközben dedikált oldalát Facebookon, amit itt lent egyből kövessen is be mindenki!

Az oldal elindulása nem jelenti azt, hogy ide száműzzük a szórakoztató tartalmainkat, sőt!

Ezen az oldalon azon túl, hogy meg lehet majd találni a Mindeközben rovat posztjait, egy csomó hasonlóan könnyed anyagunkat is megtalálhatják majd olvasóink, arról nem is beszélve, hogy itt megjelennek majd olyan tartalmaink, amik annyira habkönnyűek, hogy máshova még csak be sem kerülnek.

Pusztító szóviccekre, néhány belterjes poénra, mémekre, mindenféle érdekességre, cicákra, kutyákra és lúzer bűnözőkre mindenképpen lehet majd számítani ezen az oldalon, a teljesen tét nélküli, de annál komolyabb szavazásokról nem is beszélve!

Természetesen továbbra is várjuk olvasóink jobbnál jobb tippjeit szabálytalanul parkoló autókról, szokatlan modorú üzenetekről lépcsőházi A4-es papírokon, az élet nem várt fejleményeiről, a nagyvilág szórakoztató történéseiről és minden egyébről az ugyelet@mail.index.hu címre, de a Mindeközben oldalának postaládájába is!

Szóval, ha néha kicsit kiszakadna a komolyságból, akkor a Mindeközben Facebookján a helye! Jöjjön, mi már itt vagyunk!