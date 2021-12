Ilyen, amikor a Facebook nem szeret minket

Közel egy hónap telt el azóta, hogy a Facebook egyetlen tollvonással korlátozta az Index közösségi média-elérését. Azóta több hazai portál és tartalomszolgáltató is kapott hasonló tiltást, többen máris cenzúrát kiáltanak. Mi ettől most tartózkodnánk, de mint a tiltást elsőként elszenvedő legnagyobb hazai hírportál, tényszerű grafikonon mutatjuk, mit is jelent az Index életében, ha a techóriás neheztel valakire.