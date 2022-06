Feloldotta a Meta az Index közösségimédia-korlátozását

Május végén számoltunk be róla, hogy az Indamedia megállapodást írt alá a Google-lel, amely így előnézetként is megjelenítheti a médiavállalat portfóliójába tartozó kiadványok, köztük az Index tartalmait is. A napokban egy másik nagy technológiai céggel, a Metával is megegyezett a cégcsoport, ezúttal egy hónapok óta húzódó vitás ügy végére sikerült pontot tenni.

Ahogy korábban megírtuk, 2021 novemberében a Meta előzetes értesítés nélkül korlátozta az Index elérését, aminek következtében napi több százezer felhasználót vesztett hírportálunk. A Facebook-szankció alkalmazásával párhuzamosan közösségimédia-forgalmunk egy részét más szereplők felé irányították, jelentősen torzítva ezzel a hazai médiapiacot.

Hosszas egyeztetések után az Indamediának múlt héten sikerült lezárnia a vitás ügyet egy Metával kötött írásos megállapodás formájában. A hazai és a dublini jogi csapatunk, a DLA Piper közreműködésével született megegyezés hatása már érezhető hírportálunk elérésében és látogatottsági adataiban.

„Az Index hétfőn már újra az első helyen zárt a magyarországi hírportálok versenyében a hazai hivatalos mérés, a DKT adatai alapján. Az applikációs forgalmat is magában foglaló statisztika szerint a kiadványt 872 ezer olvasó látogatta meg hétfőn, csaknem hatmillió oldalletöltést generálva” – mondta Starcz Ákos, az Index.hu Zrt. vezérigazgatója, az Indamedia igazgatósági tagja.