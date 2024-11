Rangos médiapiaci elismerésben részesült az Index.hu podcastja

Kiderültek az idei Online Video Audio Awards (OVA) nyertesei: az Index szerkesztőségének munkáját aranydíjjal jutalmazták. A szakmai megmérettetést a Kreativ.hu médiapiaci kiadvány hirdeti meg évről évre, hozzáértő zsűri összehívásával, akik a 2024-es év Szórakoztató/életmód kategória győztesének az Index.hu podcastját, a Márkó és Barna Síkideget ítélték meg.

A versenyen az elmúlt év legjobb videós és podcast tartalmait értékelik, legyenek azok szponzoráltak, márkacéllal, vagy attól függetlenül készült alkotások. A tartalmak elérését a zsűri nem veszi figyelembe, az OVA-n a minőséget és megvalósítást értékelik.

Mindig örömteli, ha a szakma elismeri azt a kreatív munkát és erőfeszítést, amit a csapat végez a tartalom-előállítás során. Ezek fontos szerepet játszanak abban, hogy a tartalomkészítők még nagyobb lelkesedéssel és felelősséggel közelítsenek a munkájukhoz, és a közönség számára még értékesebb, magas színvonalú tartalmakat készítsenek. Szeretnék gratulálni minden díjazottnak!

– nyilatkozta Fazekas Soma, az Index marketingvezetője az OVA-díj kapcsán.

Fotó: Gyurkovics Anna Furulyás Dóra szerkesztő, Turai Barna, Linczényi Márkó és Fazekas Soma az Index marketingvezetője

Linczényi Márkó és Turai Barna, a Márkó és Barna Síkideg két főhőse a műsorok során mindennapi témákon idegeskedik, magasfeszültségig turbózzák magukat, majd a felgyülemlett stresszt néha egymáson, máskor pedig a közönséggel együtt vezetik le. Céljuk, hogy heti egyszer irányított környezetben tudják kiadni a feszkót, ezzel mentesítve hétköznapjaikat, családjukat és barátaikat.

Nagyon örülünk annak, hogy a közönség mellett a szakma is díjaz bennünket. Több visszajelzést kaptunk már, ami tovább ösztökél arra, hogy érdemes csinálni, és hogy még mindig van ebben annyi téma, annyi lehetőség, hogy bátran folytathassuk

– nyilatkozta Linczényi Márkó, akinek gondolatait műsorvezető társa, Turai Barna ekképpen egészítette ki: „A közönség nyolcadik évada tartó töretlen lelkesedését most egy szakmai elismerés koronázta. Ez mutatja, hogy humorra, feszültségoldásra podcast formátumban is szükség van. Hálásak vagyunk az elismerésért, mert ez igazolja, hogy nemcsak a témákra sikerült ráéreznünk, hanem a formanyelvre is.”

Az eleinte podcastként induló műsor 2021 júniusa óta videón is követhető, az új epizódok mindig hétfőn reggel 7-kor debütálnak az Index.hu felületén. A tartalmak az IndaPlay-en, valamint a nagyobb podcast felületeken is elérhetők. Jó hír azoknak, akik élőben is szívesen találkoznának Márkóval és Barnával, hogy 2025. január 13-án újévi előadással készülnek a MOMKultba, Kormos Anett és Hajós András humoristákkal karöltve.