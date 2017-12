Börtön várhat az Apple vezetőire az iPhone lassítása miatt

Francia aktivisták keresetet nyújtottak be az Apple ellen, amiért lelassítja a régebbi iPhone-okat. Ebben az ügyben az Apple vezetőinek akár börtönbüntetés is kinézhet, és a bevétel 5 százalékát kifizethetik kárpótlásul, ha megáll a tervezett elavulás vádja. A telefongyártó ellen nemrég az Egyesült Államokban is pert indítottak, hasonló okból.

Az Apple globális stratégiájának része a programozott elavulás, ezzel növeli az új iPhone-ok eladását

- mondta a Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) csoport. Ez egy környezetvédelmi szervezet, amely kimondottan a termékek gyors elavulása ellen kampányol. Közleményük szerint szerdán nyújtották be a keresetet.

A HOP abban bízik, hogy az amerikai cég beperelhető a Franciaországban eladott iPhone-ok miatt. Az országban 2015 augusztusában hoztak meg egy törvényt, amelynek értelmében bűncselekmény szándékosan csökkenteni bármely termék élettartamát, hogy ezzel újabb vásárlásokra ösztönözzék a fogyasztókat.

Az ügyészség fog dönteni, hogy vádat elemnek-e a kereset alapján. A vádlottra akár 2 év börtönbüntetést, 300 ezer eurós bírságot is kiszabhatnak, és az éves bevétel 5 százalékát kitevő összegtől megszabadíthatják a céget, ami az Apple esetében sok milliárdos nagyságrend lehet.

A HOP aktivistáit elfogadhatatlannak tartják az Apple gyakorlatát egy olyan készülék esetében, amelynek az ára meghaladja a francia minimálbér összegét. A szervezet nemcsak a fogyasztói jogokért küzd, hanem azért is, hogy kevesebb szemét keletkezzen az elektronikus eszközök elavulása, kidobása miatt.

Lassítjuk, hogy ne legyen baj

Az Apple az elmúlt napokban elismerte a lassítást, arra hivatkozott, hogy az iOS aktívan ellenőrzi az akku reakcióit, hogy mennyire tudja kiszolgálni a rendszer igényeit, és amikor azt látja, hogy a csúcsteljesítményt már nem tudja kiszolgálni, akkor visszavesz a teljesítményből. A cég bocsánatot is kért, bár ez nyilván nem fogja különösebben meghatni a francia igazságszolgáltatást.

A felhasználók részéről hatalmas volt a felhördülés. Úgy tűnik a cégnél is érezték, hogy ezzel muszáj lesz kezdeni valamit, csütörtökön ugyanis nyílt levélben tudatták a felhasználóikkal: érzik, hogy cserben hagyták őket, ezért pedig kárpótolják is őket – írja a The Verge.

Az Apple a levélben azt írja, az akkumulátorok elhasználódó alkatrészek, éppen ezért jövő év januárjának végétől egészen decemberig mindenkinek, aki iPhone 6-os, vagy annál újabb készülékkel rendelkezik, a szokásos 79 dollár helyett 29 dollárért adják majd az aksit, emellett pedig azt az általunk is hiányolt felületet is integrálják majd az iOS-be, amivel meg lehet majd nézni az akkumulátor állapotát.

Emellett persze azt is megígérték, hogy továbbra is dolgoznak majd azon, hogy még jobb legyen a felhasználóknak, amibe beletartozik az is, hogy miként kezelik az öregedő aksikat.