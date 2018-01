A bűnözők dobják a bitcoint, találtak jobbat

Közhely, hogy a legelső és legnépszerűbb kriptovaluta, a bitcoin a bűnözők kedvence, mert lenyomozhatatlan – és ezt a közhelyet lassan el is lehet felejteni, nemcsak azért, mert mára kiderült, hogy közel sem lehetetlen nyomon követni a bitcoin mozgását, hanem azért is, mert emiatt a bűnözők is kezdenek felhagyni a használatával és újabb, nagyobb anonimitást kínáló virtuális pénznemekre váltani – írja a Bloomberg.

A hatóságok és erre szakosodott cégek egyre hatékonyabban, egyre jobb eszközökkel tudják követni a bitcoin-tranzakciókat, így egyre nehezebb észrevétlenül üzletelni bitcoinnal vagy hagyományos valutára váltani. Az Europol ezért már egy három hónappal ezelőtti jelentésében is azt írta, hogy a digitális alvilág köreiben a bitcoin helyett egyre népszerűbbek az olyan kriptovaluták, mint a monero, az ether vagy a zcash, például a zsarolóvírusok áldozataitól is egyre inkább ezt követelik fizetségként a fájljaik visszaállításáért cserébe.

Illetve az egyre népszerűbb – már Magyarországon is megjelent – cryptojackingnek is a monero a kedvenc kriptovalutája, vagyis ezt bányásztatják a gyanútlan felhasználók gépeivel azok, akik egy weboldalba észrevétlenül elhelyeznek egy erre szolgáló kódot.

A népszerűség oka, hogy a monero technológiája jobban kedvez az illegális pénzmozgásoknak. Alapvetően a bitcoin is anomim, de a mögötte álló blokklánc jól követhetően rögzíti a tranzakciókat, és a megfelelő eszközökkel a pénzmozgási mintázatok gyakran összeköthetők a hozzájuk kapcsolódó bűnesetekkel, illetve az anonim számla mögött álló bűnözőkkel.

A 2014-ben létrehozott monero viszont hamis címeket generál az egyes tranzakciók köré, hogy elfedje a valódi küldőt, illetve a küldött összeget. A módszer egyelőre kifog a gyanús kriptovaluta-mozgásokat figyelő cégeken. Ezért például a Coinfirm nevű cég, míg a bitcoinforgalomnak csupán 10 százalékát ítéli gyanúsnak, a monero esetében jobb híján a teljes forgalmat kétes eredetűként kezeli.

Mindezt jelzi is, hogy a monero értéke 2017 utolsó két hónapjában megnégyszereződött, vagyis gyorsabban nőtt, mint az erősen ingadozó árfolyamú bitcoin, és jelenleg 370-380 dollár körül áll az árfolyama.

A monero fejlesztői erre azt mondják, ők egyszerűen csak olyan valutát hoztak létre, amely tiszteletben tartja a felhasználók magánszféráját. A probléma hasonló ahhoz, mint minden más titkosított szolgáltatásnál, például a csetelős appoknál: egyrészt valóban segíthetnek elbújni a bűnözőknek, másrészt viszont olyan felhasználóknak nyújtanak védelmet, akik jobb esetben teljesen ártatlanok, rosszabb esetben még üldözik is őket mondjuk elnyomó rezsimek.