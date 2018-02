Elkészült a felboríthatatlan hajó

A Thunder Child egy nagy sebességű hullámtörő hajó, amit kimondottan azzal a szándékkal terveztek, hogy lehetetlen legyen felborítani. A hajót a Safehaven Marine tervezte, elsősorban rendészeti célra – legalábbis erről árulkodik, hogy főleg az amerikai tengerészgyalogság és más rendfenntartó erők fogják használni.

A legkeményebb időjárási körülményeket is elviselő Thunder Child tízfős legénységgel utazhat, van hálófülkéje, és még a hullámzással járó rázkódásokat is elnyeli. De a legmeghökkentőbb képessége mégis az, ahogy hanyatt fekvésből azonnal talpra (na jó, törzsre) vágja magát.

Na de mitől lesz felboríthatatlan a hajó? Először is, a Thunder Child súlypontja igen alacsonyan van. A hajótest teljesen vízzáró, így ha a hajó fejjel lefelé fordulna, a kabinba akkor sem szivároghatna be egy csepp víz sem. A fenti videóban az is látható, hogy hiába próbálják 180 fokos elforgatással szándékosan vízbe fojtani, a Thunder Child akkor is villámgyorsan visszafordul az eredeti helyzetébe – a kabinban ülők legnagyobb örömére.

(Popular Mechanics)