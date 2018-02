Feltalálták a lézeres telefontöltőt

A vezeték nélküli adatátvitel már minden tableten és okostelefonon alapfunkció, de az eszközök feltöltéséhez még mindig vezetékes töltőket és fali aljzatokat kell használnunk. A Washingtoni Egyetem mérnökei azonban a világon elsőként előálltak egy új eszközzel, amivel vezeték nélkül tölthetjük a telefonunkat. Lézerrel.

Igen, lézerrel. A Proceedings of the Association for Computing Machinery on Interactive, Mobile, Wearable & Ubiquitous Technologies (igen, ez egy folyóirat neve) decemberi számában bemutatott eljárás lényege, hogy egy láthatatlan lézersugárral akár a szoba túlsó felében lévő telefonunkat is tölthetjük, legalább olyan gyorsan, mintha hagyományos USB kábelt használnánk.

A töltőn dolgozó mérnökcsoport egy vékony energiacellát tervezett, ami a telefon hátára illeszthető; ez fogadja a lézersugarat és tölti a telefont. Shyam Gollakota, a cikk társszerzője elmondta, hogy a rendszer tervezésénél a biztonság volt az egyik fő szempont; ezt olyan módszerekkel érték el, mint a lézer hőenergiáját elnyelő fémbetétes hőelvezetők, illetve az a fényvisszaverő mechanika, ami azonnal leállítja a lézert, ha valaki belesétálna a sugárba.

(Phys.org)