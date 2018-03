Milyen csinos házat vett a Google 608 milliárd forintért!

A Google megerősítette, hogy csakugyan felvásárolták a manhattani Chelsea Market épületét, mintegy 2,4 milliárd dollárért – ez mai árfolyamon nagyjából 608 milliárd forintnak felel meg.

Az épület New York egyik legfelkapottabb körzetében található, alig néhány háztömbnyire a Google mostani manhattani központjától, az 8th Avenue 111-től. A Google lassacskán be is lakja az új épületet; néhány New York-i alkalmazottja már az új létesítményben dolgozik. A Google-n kívül itt van a Major League Baseball és a Food Network központja, valamint Manhattan néhány legnépszerűbb önkiszolgáló étterme is.

A Google nem beszélt arról, hogy mikorra tervezik átköltöztetni a teljes főhadiszállásukat az új épületbe, de egy posztban megjegyezték, hogy a felvásárlás után a Jamestown Properties-szel együttműködve biztosítják a zökkenőmentes átállást, ami szinte semmiben nem fogja érinteni az épület mai bérlőit.

(Google | TechCrunch)