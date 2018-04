Ezt az alapigazságot most egy dél-koreai halászhajó legénysége tanulhatta meg.

A telefonhívások és üzenetek eltérítésére használható kémfelszerelést találtak Washingtonban – közölte az amerikai kormány.

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) azt állítja, hogy egyes észlelt anomáliák összhangban lehetnek a most előkerült eszközök, az úgynevezett stingray-ek használatával. A minisztérium szerint a stingray-ek egyre nagyobb kockázatot jelentenek. Maga a technológia nem vadonatúj; a stingray onnan kapta a nevét, hogy az úgynevezett IMSI (International Mobile Subscriber Identity catcher – nemzetközi mobilelőfizetés-azonosító) eszközök között van egy StingRay márkájú is.

Az aktatáska méretű berendezéseket arra használják, hogy mobil adótoronyként jeleket küldjenek, amik megzavarhatják a közeli telefonokat, és eltéríthetik a hívásokat és az üzeneteket. Azon túl, hogy követhetik vele egy gyanúsított mobiltelefonját, a kémek a közelben elhaladók telefonjáról is gyűjthetnek velük információkat.

Ez az első eset, hogy az amerikai kormány elismerte egy kémkedésre használt eszköz jelenlétét Washingtonban.

A kormány azután nyilatkozott az eszközről, hogy Ron Wyden amerikai szenátor egy válaszlevelet küldött a DHS-nek; a stingray-ek jogosulatlan használatáról kérdezte őket. Az ügynökség válaszát az Associated Press hírügynökség szerezte meg Wyden irodájától. A levélben a DHS egy magas rangú tisztviselője azt írta, hogy

a National Capital Region (NCR) közelében megfigyelt anomáliák összefüggésben lehetnek az IMSI-eszközök jelenlétével,

A stingray-eket az Egyesült Államokban a rendőrség is használja, de ezt csak az Amerikai Polgári Szabadságjogok Szövetségének (ACLU) jóváhagyásával tehetik. Hivatalosan 73 ügynökség használja őket 25 államban, de sokan úgy vélik, ennél több is lehet belőlük forgalomban. Washingtonban sokan amiatt aggódnak, hogy a stingray-eket illetéktelen szervek, például külföldi országok kémszervezetei is használhatják.

(BBC News)