Bosszantó hibát javított a Panasonic cikkünk után

Ritkán, de leginkább sosem fordul elő, hogy kétszer is tesztelhetünk egy-egy új műszaki cikket. Pedig az olvasók, a leendő vásárlók szempontjából lehet, hogy nem lenne baj, ha a megjelenés után, a hype lecsöngésével, esetleg huzamosabb ideig is tudnánk gyűrni az újdonságokat, hogy átfogóbb képet kaphassunk róluk. Kiderülhetne, hogy melyik mobiltelefonnak krepál be 2 hónap után a kamerája, melyik tablet aksija megy tropára fél év alatt, hogy a mindenütt istenített laptop hajlamos állandóan lefagyni, és így tovább.

Bevallom meglepetésként ért, amikor a Panasonic Lumix G9 kamerájáról januárban megjelent cikkünk után egy hónappal jelentkezett a japán cég haza kommunikációs partnere, azzal, hogy szeretnék, ha újra tesztelném a fényképezőgépüket. A kameráról ugyanis ezt írtam:

gyér fényviszonyok közt az autofókusz nem mindig muzsikál az elvárható gyorsasággal és pontossággal, és volt, hogy ez lomhaság a téma elmulasztásába került.

Mint kiderült, a Panasonic helyi képviselete is olvasta a tesztet, és utánanéztek mi lehetett az oka a fent említett funkció gyengébb teljesítményének. Arról tájékoztattak, hogy a gépváz és a teleobjektív szoftverén is frissítettek, és felajánlották, hogy vessem össze az új firmware-rel ellátott felszerelés működését a korábban tapasztalttal.

Miután visszakaptam a felszerelést, igyekeztem a lehető legteljesebb mértékben ugyanolyan fényviszonyok közt tesztelni a fényképezőgépet: késő este, ugyanarról az Üllői úti felüljáróról készítettem fotókat és felvételeket. A tapasztaltak alapján egyértelmű, hogy javult az autófókusz teljesítménye, az alant elsuhanó buszokról sikerült több elfogadható élességű fényképet is készíteni, ami az év eleji teszt során nem volt jellemző:

A lényegi változást jól szemlélteti az alábbi két videó. Az első még az év eleji teszt során készült, az első cikkben ezzel szemléltettem az autofókusz bizonytalanságát, ahogy oda vissza teker, irtó nehezen lelve az élességet:

Ezen pedig már jól megfigyelhető az új firmware ránctalanító hatása, szinte zökkenőmentesen beáll az elvárható élesség:

A gondot egyébként az okozhatta, hogy a tesztre kapott gépben még nem a végleges, 1.0-ás firmware működött. A Panasonic mérnökei azt persze nem árulták el, hogy min változtattak, és mi az amin még jelenleg is dolgoznak, de nyilvánvalónak tűnik, hogy az autofókusz algoritmusába is belenyúltak. (A vázat működtető belső program azóta már az 1.1-es, míg a teleobjektív az 1.3-as verziónál tart, mint az a publikus táblázatból is látszik.)