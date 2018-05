Most mindent beleadott a Fitbit

Jó időzítéssel érkezett meg hazánkba a Fitbit Versa, mert pár nappal a premier után kezdődött az Ultrabalaton, ahol biciklivel kísértem az indexes csapat néhány futóját, így volt haszna a pulzus állandó mérésének. Amióta átvettem a karórát, ritkán hagyta el a csuklómat. A beüzemelés után egyszer kellett feltölteni, négy nap működés után, egyszer pedig vízicsúszdázás kedvéért mondtam le róla.

Örök társunk

Pont ez a Fitbit Versa lényege, hogy szó szerint mindig velünk legyen, helyettünk menedzselje az életmódunkat, hátha így ritkábban kell találkozni a magyar egészségügy horrorával. Ebben nagyon ügyes, sokféle eszközzel tudja megmozgatni a testünket, vagy amikor arra van szükség, segít lenyugodni.

Az óra debütálásáról szóló rövid cikkemben az Apple Watch gyilkosának neveztem a Versát, és ezt egy hét használat után csak megerősíteni tudom, pár extra észrevétellel. Kinézetre például nagyon hasonlít az Apple órájára, több színben és sokféle szíjjal kapható, szóval aki formás digitális divatkiegészítőt keres, a Versában is megtalálja a számítását. Rendkívül kényelmes a mérete, női és férfi csuklón egyaránt jól mutat. Jóval olcsóbb, mint az Apple Watch, ami 90 ezer forintról indul, de a legújabb 3-as verzió 120 ezerbe kerül - ezzel szemben a Fitbit Versa 63 ezer forintért kapható. Mindkét esetben a szíj típusa tudja növelni az árat nagy mértékben.

Fontos különbség, hogy az Apple Watch csak az Apple más termékeivel használható, ezzel szemben a Fitbit Versa mindegyik fontosabb platformmal kompatibilis.

Általában pontos

A rengeteg óralap közül egy információkban gazdag, digitális változatot választottam, amely az időn és dátumon kívül az aktuális pulzust, a lépések számát és az elégetett kalóriákat mutatja. Egy hétnyi mérési adat alapján - ismerve a korábbi állapotfelmérésem adatait - elég pontosnak bizonyult a Versa a szív monitorozásában, a Hárshegy megmászása biciklivel jól kiolvasható az adatokból, és a lépések száma is megfelelhet a valóságnak. Bár GPS nincs az órában, tudja használni a telefon műholdas adatait. Az Ultrabalaton szünetében elkövetett balatoni úszást is nyomon tudtam követni vele.

Egyedül az alvás monitorozásában tűnik egy kissé pontatlannak a Fitbit Versa, mert az kizárt, hogy éjszakánként 40-szer felébredjek. Ez talán abból eredhet, hogy a kéz könnyebben és gyakrabban mozog, mint az ember teste, és a csuklóra rögzített óra a kisebb elmozdulásokat is tévesen éber állapotként rögzítheti.

Egész szórakoztató az óra beépített edzője (Coaching), amelyben alapból 7-15 perces, akár a nap közben is lebonyolítható edzésprogramokat is találunk a 30-60 perces, inkább tornaterembe való programok mellett. Az óra kijelzőjén egy-egy rövid animáció megmutatja, hogyan is kéne elvégezni az adott mozdulatsort, így amatőrként sem kell bénázni. Ennek van egy Prémium szolgáltatása, külön letölthető Fitbit Coach applikációval, amelyben rendszeresen frissítik a programokat, személyre szabott edzéstervet állítanak össze, kapunk segítséget gyaloglás és futás közben, sőt még zenét is lejátszhatunk. Mindezért évente közel 15 ezer forintot kell kifizetni.

Ide nekünk a kék túrát!

Egyelőre csak remélni lehet, hogy a beépített kihívásokat frissítik, mert idehaza nem megyünk sokra a Yosemite-i és New York-i versenyekkel, inkább az országos kék túrát kéne bedobni, hogy abban mérjék össze egymást a magyar Versa-használók.

Leginkább abban érezhető a Fitbit közel három évnyi lemaradása az okosórák terén az Apple-höz képest, hogy most még kevés hasznos appot találunk a Versához. Elvileg segít az SDK, hogy appokat gyártsanak rá, de a fejlesztőket alighanem egy méretes felhasználói bázissal lehetne meggyőzni arról, hogy érdemes belevágni.

Az alapkészletből is sok mindent ki kellett dobálni, például a Fitbit Payt, amellyel más országokban érintéssel lehet vásárolni, a hazai bankok viszont még nem támogatják. Hasonlóan jártam a Deezerrel, amelyről még dalokat is le lehetne menteni az órára, hogy azokat offline meghallgassuk. A Deezer elérhető Magyaroszágon, de nekem speciel a Spotifynál van egy bejáratott előfizetésem. hasonló módon a Google Music támogatása is sokaknak hiányozhat. Persze neki lehet állni mp3-ak feltöltésének, mintha 2000-et írnánk. Egy kicsit macerás, de azért hasznos lehet, a sportoláshoz bőven elég a karóra erre felhasználható 2,5 GB-os tárhelye. Úgyse jó az órát éjjel-nappal zenehallgatásra használni, mert akkor gyorsabban lemerül.

Az értesítésekkel is érdemes óvatosan bánni, hogy ne rezegjen folyamatosan a csuklónk (a Facebook Messengert és a céges emailt azonnal kilőttem). Elvileg lehet válaszolni az üzenetekre, de csak előre megadott 5 lehetőség közül választhatunk. Annyi segítséget kapunk, hogy apponként megadhatjuk, hogy mi legyen ez az öt válasz, így egész könnyen kezelhetők a hivatalos és a személyes csevegések.

Üzent a mosógép

Hamar hozzászoktam, hogy az ébresztéseket és a riasztásokat inkább az órán állítsam be a telefon helyett, mert így kevésbé zavarok másokat. A karóra akkor is riaszt, ha nem vagyok a mosógép közelében, és az esti filmben elmerülve megfeledkeztem a tiszta ruhák kipakolásáról.

A Fitbit hű maradt a nevéhez, és a fitnesz területén nyújtja a legtöbbet. Folyamatosan méri a pulzust, akárcsak az Apple Watch, mégpedig felhasználói beavatkozás nélkül, ami a legolcsóbb okosórákból hiányzik. Napi statisztikát állít össze az aktivitásunkról, rendszeresen szól, hogy mozogjunk, és tele van edzési programokkal. A könnyen kezelhető felületén az okosmérleggel mért súlyunkat, a kalória- és vízfogyasztásunkat is nyomon követhetjük.

Mindezek alapján beskatulyázhatnánk a Fitbit Versát, hogy csak egy feltuningolt fitneszpánt, amire pár appot telepíthetünk, és megkapjuk a mobilunk értesítéseit. Lehetne lobogtatni az Apple Watch-ot, hogy az jóval többet tud - persze, kétszer ennyiért. A belépő szintű Watch-ról pedig már elég nehéz megmondani, hogy milyen extrákkal teszi indokolttá a másfélszer magasabb árat. Talán azzal, hogy az Apple eszközei sokkal gördülékenyebben együttműködnek egymással, mint bármi mással.

A globális piaci trendek azt mutatják, hogy az egyszerűbb fitneszpántok felől kezdenek elfordulni az emberek, miközben az okosórák piaca lendületesen bővül. Az viszont még kérdéses, hogy milyen irányba mozdul el a többség.

4 A böngészőben is hozzáférünk az adatainkhoz, rengeteg látványos grafikonnal Galéria: Fitbit webes kezelőfelület (Fotó: Tóth Balázs / index.hu)

Elképzelhető, hogy az iPhone és az Android kiterjesztéseként működő órákra van nagyobb igény, amelyek a telefon tudását próbálják besűríteni a körömnyi kijelzők mögé. Ebből a szempontból a Fitbit Versának vannak hiányosságai, nem lehet vele kérdéseket feltenni a Sirinek vagy a Google Asszisztensnek, vagy bediktálni válaszainkat a bejövő üzenetekre. Érdemes lesz figyelni ősszel, hogy mit tud majd a Google Wear OS-hez év végén megjelenő új Qualcomm csip, mert amit most az androidos tábor használ, az több mint kétéves technika.

Persze az is lehet, hogy konzervatívabb az okosórák közönsége. A szuperokos órák aksija jó, ha kibír egy-másfél napot, ha tényleg kihasználják az emberek mindazt, amivel többet tudnak. A Versával négy nap lazán végigvihető lemerülés nélkül, így a töltőt nyugodtan otthon hagyhatjuk. Az is lehet, hogy az emberek nem várnak értesítés-cunamit egy karórától, esetleg híreket és emaileket sem olvasnak másfél colos kijelzőn, ugyanakkor bőven elvannak azzal, hogy a mindig kéznél lévő fitneszsegéddel oda tudnak figyelni az egészségükre. Az utóbbi esetben a Fitbit Versa elég jó választás. Ezen a területen viszont a Samsung is elég erős versenyző, és egyelőre jobban áll az eladásokkal, mint a Fitbit. Ebben a dél-koreai márka, valamint a cég mobiljainak az ismertsége döntő szerepet játszhat.