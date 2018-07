Már Zuckerberg a 3. leggazdagabb a világon

Mark Zuckerberg lett a világ harmadik leggazdagabbja, megelőzve Warren Buffettet – adta hírül a Bloomberg. A lista élén továbbra is Jeff Bezos áll, a második Bill Gates. Most először van a dobogó mindhárom fokán a technológiai szektorból meggazdagodott üzletember.

Zuckerberg vagyonát a pénteki tőzsdezáráskor a Bloomberg 81,6 milliárd dollárra kalkulálta, ami számokkal leírva így néz ki: 81 600 000 000, forintba átszámolva pedig (275 forint/dolláros árfolyamon kalkulálva) annyi nullát kapunk, amennyi Guttenberg első nyomdai betűkészletét teljesen felemésztette volna:

22 440 000 000 000 forintot

ért a Facebook-mogul vagyona. Zuckerberg 373 millió dollárral előzte a 87 éves Buffettet. Az előrelépését nagyrészt annak köszönheti, hogy a Facebook-részvények értéke idén, a vállalatot sújtó adatvédelmi és álhír botrányok ellenére 15 százalékot emelkedtek.

Most először fordult elő a történelemben, hogy a vagyonosak toplistájának első három helyén egyaránt IT-szektorban érdekelt üzletember áll. Az első Jeff Bezos (Amazon), aki idén januárban a történelem valaha volt leggazdagabb embere lett, és akinek Trump elnökkel is volt kemény konfliktusa tavasszal. Bezos vagyonát a Bloomberg most 141 milliárd dollárra tette, míg a második Bill Gates (Microsoft) 94,2 milliárd dollárral.

Egyébként a top3-ból épp kiszorult Buffettnek is vannak IT-érdekeltségei, emlékeztet a CNN. Befektetési cége, a Berkshire Hathaway az első negyedévben 75 millió darab Apple-részvényt vásárolt a már meglévő 165 millió részvénye mellé.