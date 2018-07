A Gmail Go a gyengébb telefonokat célozza, kevés erőforrást eszik, és kicsi az adatforgalma is.

A Google frissítette a Play Store alkalmazásbolt felhasználói szabályzatát: betiltották a zavaró reklámokkal telezsúfolt alkalmazásokat, illetve egyes kriptovaluta-bányászatra szánt programokat is. A bányászprogramok távfelügyeleti alkalmazásaira a tiltás nem vonatkozik.

Nemrég az Apple is hasonló megoldást vezetett be: a bányászprogramok futtatása tilos az iOS alapú eszközökön, de a készüléken kívül zajló bányászat - például a felhőalapú bányászat - használata és menedzsmentje továbbra is engedélyezett.

A Google más kategóriákban is szigorítja az alkalmazásbolt használatát:

Tilos lesz úgynevezett repetitív alkalmazásokat használni. Ide tartozik minden olyan szoftver, ami a Play Store-ban elérhető más alkalmazásokat utánoz, és nincs benne hozzáadott érték. (Egy fejlesztő nem tölthet föl több, egymáshoz nagyon hasonló szoftvert sem.)

A jövőben nem lehet lőfegyvereket, az azokhoz kapcsolódó kiegészítőket, illetve a fegyverhasználati módszereket bemutató alkalmazásokat feltölteni. Ez nem meglepő, tekintettel arra, hogy a – szintén Google-tulajdonban lévő – YouTube-on már korábban bevezették az ilyen témájú tartalmak korlátozását.

Tilos lesz gyerekeknek szánt, de felnőtt tartalmú alkalmazásokat feltölteni.

Tilos lesz más személyeket vagy szervezeteket megszemélyesítő alkalmazásokat feltölteni.

Tilos lesz a reklámokra kattintást megkövetelő alkalmazásokat feltölteni.

Tilos lesz olyan alkalmazásokat használni, amik a futtatáshoz megkövetelik a felhasználótól a személyes adatai kiadását.

