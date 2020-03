Ha kevesebb a repülő, romolhat az időjárás-előrejelzés minősége

Teljesen berosált a légi közlekedés, és ennek érdemi hatása lehet az időjárás-előrejelzésre is, írja a met.hu. A repülőgépekről származó adatok ugyanis fontos forrást jelentettek a meteorológia számára is.

Az elmúlt napok adatai alapján az európai felszállások nagyjából kétharmados csökkenésével kevesebb mint felére esett vissza az ilyen (úgynevezett AMDAR) mérések száma. Az időjárás-előrejelzésekhez is fontos minél pontosabban felmérni a kezdeti állapotot, ehhez pedig a lehető legtöbb megfigyelésre van szükség.

Ehhez a szárazföldi felszín közelében fontos információval szolgálnak a felszíni meteorológiai állomások adatai, a magasabb légrétegek viszonyairól viszont a ballonos rádiószondák, a repülőgépeken elhelyezett mérőműszerek és a távérzékelési eszközök (például a műholdak) adnak képet, írják.

A repülők felszálláskor, leszálláskor és az utazómagasságukon mérik a hőmérsékletet, a szélsebességet és a nedvességet. Európai Középtávú Előrejelző Központban (ECMWF) tesztelték is most, hogy mit okozna, ha teljesen kimaradnának ezek az AMDAR-mérések, és az jött ki, hogy a szélsebesség mérésében okozhat érdemi pontatlanságot. A minőségromlás az időtáv előrehaladtával fokozatosan csökken, de még a háromnapos előrejelzésekben is kimutatható.

Mivel az Országos Meteorológiai Szolgálat is használja az ECMWF eredményeit,

az ő előrejelzéseikben is okozhat extra pontatlanságot a repülős mérések elmaradása.

Hosszabb távon ráadásul még inkább, mivel várhatóan csökkenni fog például a hajókról felengedett rádiószondák száma, ezen túl pedig a készletek kimerülése és a karbantartás elhúzódása okozhat átmeneti leállásokat például a radarhálózatban.

