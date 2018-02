Nagyon drága lesz a Galaxy S9

Sok minden kiderült már a barcelonai mobilkongresszus előtti vasárnapon bemutatkozó Samsung Galaxy S9 mobilról, és a brit TechRadar már a várható árát is tudni véli. A dél-koreai mobilgyártó csúcstelefonja mindig is az aktuális iPhone fő vetélytársa volt, és az 1000 dolláros iPhone X megjelenése igencsak megváltoztatta az erőviszonyokat a készülékenkénti árbevétel versenyében.

A TechRadar anonim iparági forrásokra hivatkozva azt írja,

több mint 1000 dollár lesz a Samsung Galaxy S9

Ez azt jelenti, hogy az S9 eleve drágábban indul majd, mint a tavalyi S8, de még ennél is drágább lesz a nagyobb méretű S9 Plus. Ennek az ára akár az 1200 dollárt is megközelítheti. Az eddig kiszivárgott pletykák szerint nagy különbség lesz a két telefon hardverében, a nagyobb kijelzőjű telefon dupla kamerát kap, ez teszi indokolttá a nagyobb árkülönbséget.

Fotó: Twitter

Ez persze csak az induló ár, szóval aki türelmesen tud várni, hogy kézbe kaparintsa a Samsung aktuális legjobb telefonját, az hónapokkal későb olcsóbban megszerezheti majd. Az viszont rossz hír, hogy a pletyka a brit árakból indul ki, és ott csak 20 százalék az áfa, míg idehaza 27 százalék, ami már az iPhone X hazai árát isjelentősen megdobta – hogy pontosan hogyan, arról itt írtunk bővebben: