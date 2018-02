Hangvezérlést fejleszt a Deutsche Telekom

Idén nyáron elérhetővé válik a Deutsche Telekom hangvezérelt asszisztense egy internetre kapcsolódó okos hangszóró, a Smart Speaker segítségével. A távközlési szolgáltató kis késéssel száll be a versenybe a Google Asszisztens, az Amazon Alexa és az Apple Siri mellé, de úgy vélik, hogy a szigorú uniós adatvédelmi törvények miatt bőven van lehetőségük versenyezni az említett amerikai cégekkel. Vagy legalább kiegészíteni az általuk nyújtott szolgáltatásokat.

Hello Magenta

- ez lesz a kulcsszó az asszisztens megszólításához, és ezután további kimondott paracsokkal lehet majd csatornát váltani a tévén, lekapcsolni a világítást a szobában, elindítani a fűtést.

A Telekom hangvezérelt asszisztense túlmutat a távközlési szolgáltatásokon, és a társaság az üzleti partereinek is elérhetővé teszi a platformot, akik a távközlési cég szerint élénken érdeklődnek az amerikai szolgáltatók európai alternatívája iránt. A partnerekre példaként említették a bankszektort, és elképzelhető, hogy akár hanggal is indíthatunk majd tranzakciókat. Most szólunk, hogy ez alaposan megváltoztatja majd a kiskereskedelem működését is, ha sokat rákapnak az okos hangszóró használatára.

A kimondott szavakkal megrendelt trappistasajt és üveges paradicsomszósz nem igényel majd kasszást és más bolti kiszolgálót

Internetet visznek a repülőkre

A Deutsche Telekom bejelentette az európai repülőjáratok lefedésére kifejlesztett hálózatának elkészültét is, ezzel 75 megabites hozzáférést tudnak biztosítani a gépeken. Az European Aviation Network alacsonyabb repülési magasságon az LTE hálózat 292 darab, felfelé is sugárzó antennáira kapcsolódik, magasabban viszont a tavaly EAN műhold biztosít adatkapcsolatot.