Galaxy S9: a legjobb digitális svájcibicska

Merész, forradalmi újításokat láttunk tavaly a Galaxy S8-ban, és egy év távlatából még inkább igaz, hogy akkor egy nagyon fontos telefont mutatott be a Samsung. Nemcsak a Note 7-botrány elfeledtetése miatt volt rá szükség: ahogy akkor írtunk róla, a dél-koreai társaság ezzel a telefonnal új kiindulópontot és egy határozott célt jelölt ki.

Ennek az útnak az aktuális állomása a Galaxy S9. Ha így nézzük, hálátlan szerep jutott az idei modellnek. Óriási paradigmaváltások nincsenek, az S9 minden tekintetben az S8 javított vagy bővített kiadása:

többet tud a kamerája, kétféle rekesszel és szuperlassított felvétellel dolgozik,

működőképesebb a Dex, vagyis a telefont számítógéppé alakító dokkoló,

sokkal jobb a hangrendszer,

profibb a biometrikus azonosítás.

Akinek ilyen kifinomult, mindenre jó digitális svájcibicska kell, annak nagy valószínűséggel a Galaxy S9 lesz lehető legjobb választás. A többiek pedig megveszik majd azt a telefont, amelyben a legnagyobb tárhelyet, memóriát és aksit találják. Persze az ár igen erős szűrő, az S9 alapmodellje 280 ezer forintba, míg az S9 Plusé 310 ezer forintba kerül.



Az S9 ugyanolyan ívelt kijelzőt kapott, mint az S8, a mérete hasonló, és ugyanott vannak a gombjai. Az alap S9 pont kézre áll, nagyon jó a mérete, az S9 Plus viszont, akárcsak a tavalyi Note 8, kicsit kényelmetlen behemót. Csak a telefonok hátlapja árulkodó, hiszen a kamera alá helyezték át az ujjlenyomat-olvasót, így könnyebben elérhető, és kisebb a veszélye annak, hogy összetaperoljuk a lencséket.

Akinek így sem tetszik az elhelyezés, használhatja helyette a beépített arc- és íriszolvasót, vagy esetleg ezek kombinációját, az intelligens azonosítást. Ez a módszer a látási viszonyoktól függően használja a kamerát és az infrás íriszolvasót, sötétben ugyanis az arc egyáltalán nem látható. Sajnos az érzékeléshez még mindig a kamera előtt kell lennie az arcunknak, ez vezetés közben elég nehezen kivitelezhető. Néha pillanatok alatt sikerül belépni, néha viszont lassú a módszer az ujjlenyomatos beléptetéshez képest.

8 Galéria: Samsung Galaxy S9 Plus Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Megmaradt a Bixby gombja is a hangerőállító alatt, és pont annyira hasznos, mint ezelőtt:

nem igazán.

Továbbra is angolul érdemes társalogni a szóbeli utasításokat váró asszisztenssel, ha nem tudunk koreaiul vagy kínaiul. Angol nyelven is akadnak problémák. A Bixby egészen összetett parancsokat is megért, egy mondatban megkérhetjük arra, hogy nyissa meg a kamerát és készítsen fotót, míg a következő mondatban elvileg arra utasíthatjuk, hogy a legutóbbi képet küldje el a Facebook Messengeren a megnevezett ismerősünknek.

Itt kezdődtek a gondok, mert ha nem angol az ismerős, akkor a szépen kimondott Mónikát csakis Monica néven azonosítja, nyilván a Balázsok és Zsoltok szóba se jöhetnek a dupla betűk miatt. Meglepő módon az S9 egy ideig simán előkereste a legutóbb készült képet, ám egyszer csak valami becsípődött neki, és onnantól fogva hiába artikuláltam akkora Á betűt, hogy egy Note 8 is befért volna a számba, a Bixby mindenképpen lost picture-t keresett a last picture helyett.

Galaxy S9 Galaxy S9 Plus Oprendszer Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Hálózat LTE Cat. 18

kétsávos 802.11a/b/g/n/ac wifi

bluetooth 5.0

4×4 MIMO antenna LTE Cat. 18

kétsávos 802.11a/b/g/n/ac wifi

bluetooth 5.0

4 ×4 MIMO antenna Méret, súly 147,7×68,7×8,5 mm,

163g 158,1×73,8×8,5 mm

173g Rendszercsip Nyolcmagos, 64 bites

4×2,7 GHz + 4×1,7 GHz Nyolcmagos, 64 bites

4×2,7 Ghz + 4×1,7 GHz Kijelző 5,8 col, 18,5:9 képarány 6,2 col, 18,5:9 képarány Memória / Tárhely 4 GB RAM,

64/128/256 GB + microSD 6 GB RAM / 64 GB

64/128/256 GB + microSD Kijelző 5,8 colos, 2960×1440 pixeles 6,2 colos, 2960×1440 pixeles Kamera 12 MP f/1.5 vagy f/2.4,

8 MP f/1.7 kétszer 12 MP

széles látószögű: f/1.5 vagy f/2.4,

tele: f/2.4

8 MP f/1.7 Akku 3000 mAh 3500 mAh

Telefonként használva annyi pluszt tud még felmutatni az S9, hogy sztereó és Dolby Atmos-kompatibilis lett a hangszórója, sokkal állatabbul szól, mint az elődje, kihangosításban és utcai diszkózásban egyaránt profi. Ez mindaddig izgalmas, amíg nincs otthon egy rendes hangrendszerünk, vagy legalább egy fejhallgatónk. A kijelző viszont már korántsem olyan sokkoló, mint amilyen az S8-on volt.

14 Galéria: Samsung Galaxy S9 Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Maga a rendszer, az Android 8.0-ra ráültetett Samsung TouchWiz rengeteg extrával teszi kényelmesebbé a telefon használatát. A Samsung Cloud segít átmásolni minden beállítást a korábbi Samsung telefonokról, van biztonságos mappa a titkos fájloknak (ezt külön ujjlenyomattal is védhetjük!), kapunk vírusirtót, az ujjlenyomat-olvasón végighúzott ujjal megjeleníthetjük a legördülő értesítési területet, és elrejthetjük a nem törölhető, ám fölösleges appokat.

Annyi 18:9 képarányú mobilt láttunk az elmúlt egy évben, hogy a mérete fel sem tűnik.

Oké, az még mindig menő, hogy miközben a S9 csak szűk egy centivel hosszabb az iPhone 8-nál, a kijelzője 5,8 colos, szemben az Apple szerény 4,7 coljával. A felbontás pedig aszerint állítható takarékos 1480×720, közepes 2220×1080, vagy 2960×1440 pixelesre, hogy éppen mire van szükségünk – több energiára, vagy jobb látványra?

Azt is látjuk, hogy a Samsung OLED-paneljének kiváló a fényereje és lenyűgözők a színei, amivel túltesz sok riválisán, jó rajta filmeket nézni, és a fényképeink is nagyon dögösen mutatnak. A Samsung vezetője joggal gúnyolódott az iPhone X betüremkedésén, hiszen a Galaxy S9-nek ilyen randa izé nélkül is valamivel nagyobb területű a kijelzője. A telefon másik oldalán pedig ennél is jobb dolgokat találunk.

Idén a Samsung a kamerát tuningolta szét.

Elég sok területen fejlődött a Galaxy S9 kamerája a korábbiakhoz képest:

Kétféle rekesszel működik, erős fényben az f/2.4-es kapcsol be, míg szürkületben átvált a fényérzékenyebb f/1.5-re. Profi módban manuálisan is választani ki tudjuk az egyiket, az ISO értéket akár 50-ig le tudjuk tekerni (a másik véglet 800), a záridő 1/24000-10 másodperc lehet.

Említésre méltó még az élő fókusz, a mélységélességet (bokeh) szimuláló mód, egész pontosan működik.

A felbontás szelfi módban 8 megapixeles, a hátsó kamera 12, a duálkamerás S9 Plus esetében pedig kétszer 12 megapixeles.

Szuperlassított felvételeket is tudunk készíteni, ilyenkor a kamera automatikusan 960 fps sebességre kapcsol, amint mozgást érzékel a látóterében. Egyetlen felvételen legfeljebb 20-szor tudja bekapcsolni a lassítást. Ez egész jól működik, bár némi előkészületet igényel, hiszen az automatizmus úgy működik, hogy kézzel ki kell jelölni egy négyzetet, amelyen belül az akció várható.

Beköltözött a horror a kamerába, AR emoji néven. Ebben az önarcképünk alapján elkészíthetjük a digitális másolatunkat, borzasztó minőségben, a Samsung ugyanis fittyet hány az aktuális férfidivatra, a reneszánszát élő dús arcszőrzetre, és a digitális avataron csak olyan pihéket tud megjeleníteni, amilyet utoljára gimiben láttam magamon. Hajstílusban, fejformában is kevés a beállítási lehetőség, nehéz a magunkénak érezni a rajzolt klónt. Érdemes inkább az állatos avatarokkal játszani, azok elég cukik.

18 Galéria: Galaxy S9 animált emojik Fotó: index.hu

Okosabb a Bixby Vision. A kamerában van egy képfelismerő mód, amikor a Bixby vizuális találgatásba kezd, és ez alapján felcímkézi a képet, és felkínál nekünk hasonlókat. Néha egészen ügyes.

Az S9 Plus lenyűgözően jól tud zoomolni:

15 Így fotóz a Galaxy S9 Plus Galéria: Így fotóz a Galaxy S9 Plus (Fotó: Tóth Balázs / index.hu)

Hagyományos fényképezőként a tesztidőszakban nagyon bevált az S9, sötétben jobban lát a saját szemünknél, és ügyes algoritmusok szűrik ki a zajt, hogy ne vesszenek el a részletek, mégis eltűnjenek az árnyékosabb részekről nem odavaló pixelek.

8 Így fotóz a Galaxy S9 Galéria: Így fotóz a Galaxy S9 (Fotó: Tóth Balázs / index.hu)

Telefont a számítógép helyére?

Hetek óta arra keresem a választ, hogy mostanában mire lenne érdemes lecserélni egy elavuló laptopot. A számítógépek karbantartása és védelme, a lakásban való elhelyezése túl sok nyűggel és kevés előnnyel jár, és eközben egyre több kollégát látok iPadre jegyzetelni, tollal vagy gombokat nyomkodva, de az sem ritka, hogy a bluetooth billentyűzet egy térdre fektetett telefonra csatlakozik. Az utóbbinak pedig a Galaxy S9 az új császára, ez most kiderült.

Tavaly nyáron, miután megjelent a Galaxy S8, több mint egy hónapon át próbáltam számítógép helyett használni a telefont, de akkor még volt néhány nagyon bosszantó hibája. A legtöbb app nehézkesen működött, hiányoztak a gyors munkát segítő billentyű-kombinációk.

A Samsung úgy tűnik meghallgatta a panaszokat, és alaposan felturbózta a Dex rendszert, kezdve a dokkolóval, amit kilapított, hogy elérhető legyen a jack aljzat. Így bármikor rá tudjuk kötni a gyári fejhallgatót. Ez a korábbi dokkolóval nem volt megoldható.

Érezhetően erősebb a Snapdragon 845 rendszercsip.

A Dex kilapításával eltűnt ugyan az Ethernet port, de aggodalomra semmi ok, mert a laptopokhoz használható usb-adapterek remekül működnek (nekem egy aqprox márkájú van, eredetileg Macbook Airhez vettem). Hiába rakták az S9-be a lehető legjobb wifit, ahhoz olyan router is kell, amivel azt ki lehet használni, és ez sokaknak plusz kiadást jelenthet.

A vezetékes kapcsolat valószínűleg eleve ki van építve annál az asztalnál, ahol dolgozni akarunk, és ez sokkal stabilabb is egyben. Ha bluetooth billentyűzetet és egeret használunk, még így is marad egy usb-port külső merevlemez, pendrive vagy nyomtató csatlakoztatásához. A tévé közelében is jó helyen van a Dex, ha nem annyira dolgozni, hanem inkább játszani és videózni akarunk. Teljes kijelzőn fut rajta a VLC és a Youtube, van Final Fantasy, de például a Netflix nem tud nagy képernyős módra váltani.

Szoftveres fejlesztések is történtek, kezdve azzal, hogy a telefon támogatja a 2K felbontást, a monitorunk akár 2560×1440 pixeles is lehet. A hanyatt fekvő telefon tapipadként használható, csak arra kell figyelni, hogy az automatikus forgatás a megfelelő irányba állítsa be a kijelzőt, máskülönben fejjel lefelé működik. A tapipadon működnek a megszokott többujjas gesztusok: két ujjal tudunk fel- és lefelé görgetni a weboldalakon, ujjaink szétnyitásával és összezárásával lehet zoomolni.

Még jobb hír, hogy több appot hozzáigazítottak a Dexhez, például használhatóvá vált a Facebook Messenger – a mondat végi enter lenyomására elküldi az üzenetet, nem sortörést szúr be, mint korábban. Ezen a területen még bőven van mit javítani, nyilván nem egyszerű a Samsungnak sok ezer appgyártót meggyőzni arról, hogy ez lesz a jövő. Pedig a Chrome operációs rendszerű laptopok is androidos appokat tudnak futtatni, tehát nem a Galaxy telefonok az egyedüliek, amelyek miatt érdemes lenne nagyobb kijelzőre kidolgozni az appok kezelőfelületét.

Egyedül a nagyvállalati ügyfeleknek szánt újítást nem tudtuk kipróbálni. Nagyon ígéretes, hogy az eszközöket menedzselő rendszergazdák személyre tudják szabni a telefon asztali nézetének menüjét. Így meg lehet szabadulni egy rakás zavaró, nem munkakörnyezetbe illő app (játékok, bizonyos közösségi alkalmazások) ikonjától, és még biztonságosabbá tehető a telefon működése.

Mi a válasz a kérdésre, mit érdemes venni egy elöregedő laptop helyett? Az árakat és a kínálatot végigböngészve még mindig inkább a laptopra szavaznék, de egyre jobban rezeg a léc. A Samsung többek közt ott követett el hibát, hogy kissé elhanyagolta a hardver tuningolását, most már illett volna a 4 GB-os S9 és a 6 GB-os S9 Plus memóriáját 6 illetve 8 GB-ra bővíteni, hogy a Dexben tényleg flottul menjen a munka. Összességében szuper telefon a Galaxy S9, nem tapasztaltam rajta akadozást, lassulást vagy memóriahiányt, de az ára indokolttá tenne egy erősebb vasat.