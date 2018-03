Furfangos lopásgátlót kap az iPhone

A telefonok lopásgátló funkciója nagyjából fél percig hatásos, ennyi idő kell egy profi tolvajnak ahhoz, hogy kikapcsolja a készüléket, kivegye belőle a SIM-kártyát, hogy aztán bottal üthessük a nyomát. Volt már ilyen élményben részem, sokkoló érzés kitapintani a zsebben a telefon hűlt helyét, és a biztosítás érvényesítése, már ha egyáltalán van ilyen, igencsak macerás.

Csak az instant riasztás ér valamit

- mondta Sohajda Júlia, a Safeskin egyik alapítója. A társaság most dob piacra egy lopásgátló telefontokot az iPhone 7, 8 és X mobilokhoz. Az Indiegogón elindított kampánnyal 50 ezer dollárt szeretnének összegyűjteni, hogy elindítsák a termék forgalmazását, és induló tőkét is szereztek már, a Hiventures 140 millió forintot adott a vállalat felépítésére. Van már jó néhány prototípusuk, és meglepő alapossággal előkészültek a gyártásra.

A szerdai kampányindítás előtt a kezembe nyomták a Safeskin prototípusát, és ugyanolyan jó érzés volt megfogni, mintha csak egy csupasz iPhone lenne. Az Apple gyári szilikontokjához hasonló a méret - mondta Macher Péter, a csapat technikai igazgatója, miközben a tok falvastagságát és az egyedi zárszerkezetet mutogatta.

Fotó: Safeskin

A Safeskin védelmi rendszere három elemű:

Maga a tok két darabból áll, ezeket egy különleges zárszerkezet fogja össze. Miután rácsúsztattuk a készülékre a burkolatot, egy speciális kulccsal kell elforgatni a benne rejlő három lapos korongot. A hátlapon lévő lyukacskák segítségével tudjuk ellenőrizni, hogy meddig kell forgatni a kulcsot, hogy kinyíljon a zár. Ezekben a lyukakban különböző színek jelennek meg, és minden toknak saját hármas színkombinációja van. Tartozik a tokhoz egy kiegészítő, az Eye nevű korong, ami nagyjából akkora, mint egy macaron. Ez folyamatosan bluetooth-kapcsolatban van a készülékkel, és azonnal riaszt, ha a telefon a megadott távolságon kívülre kerül. Választhatunk, hogy szűkebb 5 méteres körben tartjuk-e a telefont, vagy 7 méterre is eltávolodhatunk riasztás nélkül. Ebben tudjuk tárolni a retesz kulcsát is. Szükség volt egy alkalmazásra, hogy a tok működjön, mert csak ezzel lehetett megoldani a Safeskin fő funkcióját, a kikapcsolásgomb tiltását. Hiába nyomkodja a tolvaj a készülék oldalán lévő gombot, az nem fog reagálni, hosszan nyomva sem. Riasztásnál a készülék kijelzőjét is blokkolják, hogy az illetéktelenek semmihez ne férjenek hozzá.

Ez a kifinomult rendszer természetesen csak akkor ér valamit, ha a kulcsot és a bluetooth egységet máshol tartjuk, mint a telefont, ezért úgy tervezték meg a korongot, hogy karkötőn, nyakláncon vagy övtartóra akasztva hordhassuk. Nem ez a világ legszexibb divatkiegészítője, de ezen még bőven tudnak finomítani a termék leszállításáig, ami nyárra várható (egy bankkártya méretű és formájú egység érdekelne).

A tok viszont prototípusként is gyönyörű, a hátlap bőrberakása elegáns.

Ha mégsem sikerülne utolérni a tolvajt, aki az őrült hangerővel riasztó készülékkel elrohan, a kikapcsolhatatlan készülék továbbra is közli a koordinátáit, amíg van energia az aksiban.

Rokoni szálak

A Safeskin a Sohajda-család ötleteként született meg, az értékesítését felelős Júlia mellett két testvére is beszállt a bizniszbe. Az operatív ügyeket viszi Csongor, aki a tok ötletgazdája is egyben (és nem utolsó sorban ő vágta meg az Indiegogo kampány bemutatóvideóját), a Közgázon végzett Ábel pedig a pénzügyekért felel, és olyan hozzáállással, hogy a befektető tőkéjének is minden fillérét úgy kezelik, mintha azt a saját zsebükből húzták volna ki.

Hozzájuk csatlakozott Szilágyi Richárd, aki az elektronikáért felel, míg a vezérigazgatói és technikai igazgatói pozíciót Macher Péter kapta, aki létfontosságú gyártási ismeretekkel gazdagította a csapatot.

Az első pillanattól fogva úgy zajlott a fejlesztés, hogy a termék legyártható legyen, ezért kerestünk olyan fejlesztőt, akinek ért ehhez - mondta Sohajda Csongor, amikor azt mesélte el, hogyan hozta össze a sors a csapatot. Macher Péternek évtizedes tapasztalata van a gyártásban, különböző pozíciókban dolgozott szülei vállalatában, amely nagyon komoly igénybevételnek kitett eszközöket készít űripari és katonai megrendelőknek.

A teljes beszállítói lánc ki van építve, megtervezték a gyártósort, és mindenre van B-terv, ha az A-tervvel valami gond lenne. A fröccsöntőszerszámot úgy tervezték meg, hogy a benne lévő forma cserélhető legyen, elvégre idén is megjelenik pár új iPhone, és előnyös lesz, ha a gépeiket gyorsan hozzájuk tudják majd igazítani.

Már arra is figyelünk, hogy a forrasztáson dolgozóknak hogyan esik majd kézre az egész

- avatott be a részletekbe Macher Péter. Egyébként a teljes gyártás Magyarországon van, a fröccsöntés, az összeszerelés és a csomagolás is. Csak a speciális hatrétegű nyomtatott áramkört kellett Kínából beszerezni, de arra is idehaza szerelik fel az alkatrészeket. Az ötfős csapaton kívül még sokan dolgoznak a terméken, külön csapat fejleszti az appot, és van egy pr-csapatuk az Egyesült Államokban, hiszen elsősorban a tengerentúli bevételekből szeretnének nagyra nőni.

A termék 125 dolláros árát is a nyugati pénztárcához, illetve az iPhone értékéhez lőtték be. Persze ez nem is olyan sok, ha úgy számolunk, mennyibe kerülne havonta a készülék biztosítása, és mennyit veszítünk azzal, ha ellopják a telefont, rajta minden adatunkkal, fotónkkal és videónkkal.