A Xiaomi gyors tempóban hódítja meg a mobilok világpiacát, és a középkategóriában, ahol már most is kimagasló eredményeket ér el, tovább erősítheti pozícióját a friss Redmi 5 és 5 Plus modellekkel. Ezek a telefonok a klasszikus egykamerás kialakítással garantáltan nem fognak formatervezési díjakat besöpörni, tucatnyi hasonló telefont láttunk az elmúlt években, de az ár/érték arányuk egyedülálló.

Unalmasan egyszerűek a Redmi 5 mobilok, mintha a Xiaomi az átlagosságnak akart volna szobrot – vagy még inkább kisplasztikát – építeni. A kínai tervezőmérnökök arra se vették a fáradságot, hogy a belsőt nagyon megújítsák, az 5 Plus legalábbis ugyanúgy Snapdragon 625 rendszercsipre épül, mint az előz 4 Plus. Csak a kisebb méretű 5-ös modell kapott újabb Snapdragon 450 csipet.

Egyetlen lényeges újítást találunk, ez a hosszúkás, 18:9 arányú kijelző. Éppen elég, hogy a Xiaomi kipipálhassa a tennivalók listáján az aktuális trendek igazodás melletti rubrikát. Ezzel a változtatással eltűntek a készülék aljáról a kapacitív gombok, ami az összes telefonnak előnyére válik, hiszen így elkerülhetők a véletlen gombnyomások. Alapértelmezésben a kijelző alján jelennek meg a virtuális gombok, ám ez kikapcsolható, és helyettük használhatunk gesztusokat, és erre egy ügyes, jól érthető, animált útmutató tanít meg minket. Nagyon menő, hasonlít az iPhone X gesztusvezérlésére, és azt vettem észre a Xiaomiról más telefonra áttérve, hogy azokon is a frissen begyakorolt gesztusokat próbáltam alkalmazni.

A Redmi 5-ök kávája persze jóval vastagabb, mint a csúcskategóriás mobiloké, de ezzel együtt lehet élni. Úgyis a kijelző a lényeges, ami az 5 Plus esetében full hd felbontás, megtoldva még egy kicsivel (1080×2160 pixeles). A sima Redmi 5 sajnos csak sima hd kijelzőt kapott, 720×1440 pixellel, pedig annyival nem kisebb a mérete, hogy ez indokolt lenne. Annyit érdemes még tudni, hogy a kijelző erős napfényben is jól látható, kontrasztos.

A hátlapnak csak a középső része fém, alul és fölül műanyag, ez rendben is van ennél az árkategóriánál. Az általam tesztelt fekete változaton egyáltalán nem feltűnő az eltérő anyaghasználat. A kamera igencsak kiáll, emiatt a hátlapi ujjlenyomat-leolvasó helye vakon is jól kitapintható, könnyű feloldani a kijelzőzárat. Egyedül a gyári védőtokkal nem vagyok kibékülve, mert nagyon silány műanyag, még egy ilyen olcsó telefonra is inkább valami szép és minőségibb tokot tennék.

A telefonokon van jack aljzat, erős a mono hangszóró, és találunk a tetején egy infravörös portot, amivel távirányítóként is tudjuk használni a mobilt. Érdemes a kissé nagy zajszintű beépített hangszóró helyett fülhallgatót használni, de ott sem jó csutkára feltekerni a hangerőt, mert borzasztóan túltolták a magas hangokat. Közepes hangerőn viszont élvezhető a zene.

Xiaomi Redmi 5 Xiaomi Redmi 5 Plus Moto G5 Moto G5 Plus Méret 72,8 × 151,8 × 7,7 mm

157 gramm 75,5 × 158,5 × 8,1 mm

180 gramm 73 × 144,3 × 9,5 mm

145 gramm 74 × 150,2 × 7,7 mm

155 gramm Kijelző 5,7 colos

720×1440 pixeles 5,99 colos

1080×2160 pixeles 5 colos IPS LCD

1080 × 1920 pixeles 5,2 colos IPS LCD

1080 × 1920 pixeles Csip Snapdragon 450

8 × 1,8 GHz Snapdragon 625

8×2 GHz Snapdragon 430

8×1,4 GHz Snapdragon 625

8×2 GHz Memória, tárhely 16 vagy 32 GB

2 vagy 3/4 GB 32 vagy 64 GB

3 vagy 4 GB 16 / 32 GB

2 / 3 GB RAM 32 / 64 GB

2-3 / 4 GB RAM Kamera 12 MP f/2.2, 1080p@30fps

5 MP 12 MP f/2.2, 2160P@30 fps

5 MP 13 MP f/2.0

5 MP f/2.2 12 MP f/1.7

5 MP f/2.2 Hálózat 802.11 b/g/n

LTE



802.11 a/b/g/n

LTE 802.11 a/b/g/n kétsávos wifi

150/50 Mbps LTE 802.11 a/b/g/n kétsávos wifi

300/50 Mbps LTE Akku 3300 mAh 4000 mAh 2800 mAh

opcionális gyorstöltő 3000 mAh

opcionális gyorstöltő

Szoftverben is teljesen jó a Xiaomi tudása, bár amiatt megérdemel egy kis dorgálást, hogy a saját MIUI 9 nevű felülete a mára kissé elavult Android 7.1.2 Nougat verzión fut, miközben már a 8.0 is több mint féléves. Előnyös a letisztult interfész, és akadnak benne hasznos megoldások. Például az, hogy alapértelmezetten a legördülő értesítési menüben látható az aktuális havi adathasználat, és erre rákattintva egy részletesebb információs oldalra kerülünk. Itt az egyes appok mobilnethasználatát korlátozni tudjuk.

Beállíthatunk egy második asztalt, más fiókokkal, mint amiket az elsődlegesen használunk, de akár klónozni is tudunk bizonyos alkalmazásokat, ha azokat kétféle beállítással akarjuk futtatni, és ujjlenyomatos (és feloldómintás) védelemmel láthatunk el bizonyos appokat, hogy azokat garantáltan csak mi tudjuk megnyitni.

Abban is igazodik a Xiaomi az aktuális trendekhez, hogy egy Mi-fiók regisztrálásával a felhőben tudjuk elmenteni a fontosabb adatainkat – névjegyzéket, naptárat, üzeneteket, fotókat, hívásnaplókat, jegyzeteket és wifi-jelszavakat –, hogy amikor új Xiaomi készüléket veszünk, ezeket mind át tudjuk rá szinkronizálni. Ugyanez a szolgáltatás gondoskodik arról, hogy meg tudjuk keresni az elvesztett vagy elhagyott készüléket, ami persze csak akkor működik, ha még nem merült le vagy kapcsolták ki, és aktív az adatkapcsolat.

A Xiaomi olcsóságát részben az magyarázhatja, hogy a kamerája igencsak egyszerű. Nem pocsékok a képek, teljesen rendben vannak, de oda kell figyelni a fókuszálásra, nehogy használhatatlan képekkel menjünk haza. Az éjszakai városnézős fotózást sem erre a telefonra érdemes építeni. Videózás közben elszenvedjük a képstabilizátor hiányát, és csak a Plus tud 4K-ban rögzíteni, a sima Redmi 5 1080p-nél kifullad.

5 Galéria: Így fotóz a Xiaomi Redmi 5 Plus Fotó: Tóth Balázs / index.hu

A Redmi 5 Plus 4000 mAh-s akkuja lenyűgözően jól bírja, kereken egy nap elég aktív használat után (közel 400 megabájt mobilnetes adatforgalommal, úgy egy órányi Spotify-jal és rengeteg hír elolvasásával) maradt benne 36 százalék, szóval a munkanapot lazán végig lehet vinni lemerülési aggályok nélkül. A Redmi 5 viszont csupán 3300 mAh-s, így egy nap után, hasonlóan intenzív használattal, már kritikus lehet a helyzet. Sajnos a töltő csak 2 amperes, és ez ma már nem számít igazán gyorsnak, több mint két órán át a konnektornál kell maradni, ha nulláról száz százalékra akarunk jutni.

A Redmi mobilok kiegyensúlyozott hardvert kínálnak megfizethető áron. Természetesen érezhető a visszafogottabb teljesítmény a csúcsmobilokhoz képest, és akadnak még kompromisszumok, például a kamerában. De nem is lehet egy lapon említeni az Eustock kínálatában – tőlük kaptuk a tesztmobilt – 55 ezer forintos Redmi 5 Plust és 43 ezer forintos Redmi 5-öt a négyszer-ötször drágább modellekkel. Más gyártók hasonló tudású telefonjai, például a táblázatban felbukkanó Moto G5-ök, nagyjából húszezer forinttal kerülnek többe. Persze a Xiaomi is konkurenciát állít magának, amiből sportot űznek a gyártók ebben az árkategóriában, és sokak szemében vonzóbb lehet Redmi Mi A1, amit vegytiszta Androiddal szállít le a gyártó, nagyon hasonló áron.