Bivalyerős lesz a Galaxy Note 9

Egyik kedvenc techmédia műfajunk az okostelefon-gyártók által szivárogtatott, szakbloggerek által habosított, félinformációkból gyúrt pletykaposztok, amik az általában ősszel esedékes nagy bejelentésekre készítik fel az olvasókat. Minap a leendő iPhone X2Plus Pro fő jellemvonásait boncolgathattuk, most pedig a nagy riválisról, a Samsung zászlóshajójáról (mit zászlóshajó, csillagromboló) futottak be meg nem erősített iparági értesülések.

A Forbes összeszedte, hogy mit lehet így a nyár elején tudni az eljövendő Samsung Galaxy Note 9-ről. A jelek szerint a Samsung stratégiája a "mindenből nagyobbat, erősebbet" jelszó mentén foglalható össze: