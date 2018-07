Igazi 5G van a Telekomnál, gyerekjáték használni

Most először láthattunk valódi ötödik generációs (azaz 5G) mobilhálózati kapcsolatot egy hazai távközlési cégnél, és már megvan a hipermodern szolgáltatás első felhasználója: a Magyar Telekom rendszerére a Magyar Telekom csatlakozik. Pontosabban egy repülni nem engedett drón (nehogy lefejezze a nézőket), két zárt pályán futó játékautó (lásd: 80-as évek), és pár Hololens volt a Telekom székházában lévő egyetlen 5G cellára csatlakoztatva a hétfői bemutatón. Erre még nehéz lenne azt mondani, hogy elértük a gazdaságos bevezetéséhez szükséges méreteket.

Persze a bemutató csak egy gondolatébresztő volt, hogy mindenki - főleg az iparban - elkezdjen végre azon agyalni, hogy az 5G képességeivel miként tudja majd növelni a hatékonyságát, hogyan tud vagy sok ezer szenzorral, vagy gigabites sebességgel, vagy ezredmásodperces válaszidejű távvezérléssel értéket teremteni. Pár évünk van ezt kitalálni, hazánkban nagyjából 2020-2022 környékén indulhat el az 5G.

Hogy mennyibe kerül majd az 5G bevezetése, nem igazán akarták elmondani, de ez nem is olyan egyszerű kérdés. Tremmel János hálózatfejlesztési igazgató elmondta, hogy a kiváló minőségű optikai hálózat is fontos eleme az 5G-nek, hiszen erre kell majd csatlakoztatni a bázisállomásokat. Ezt viszont nehéz lenne egy az egyben az 5G költségeihez sorolni, elvégre az üvegszál a vezetékes szolgáltatáshoz is szükséges, most is gőzerővel folyik a hálózat modernizálása. Ezen kívül több olyan része van az 5G-nek, ami a most használt 4G-n megvalósult, és a jövőben még több 5G-hez köthető szolgáltatás elindulhat a jól bevált 4G hálózaton.

Nehéz lesz megmondani, hogy mikor beszélhetünk majd 4,9G-s hálózatról, és mikor 5G-ről

- mondta Tremmel János. Azt is hozzátette, hogy az 5G szabványnak még csak körülbelül a harmada készült el, főleg a rádiós egységekkel és a központi elemekkel kapcsolatos részek. A szabványban leírt megoldások zöméről még nem született döntés a nemzetközi szabványosító testületnél.

Eddigi tapasztalataink alapján azt is leszögezhetjük, hogy nem kell annyira rohanni az 5G-vel. Bár a Telekom hálózatán az adatátvitel 90 százaléka már a 4G hálózaton zajlik, ez nem jelenti azt, hogy a korábbi generációknak mindjárt búcsút mondhatunk. Tremmel János a kérdésünkre elmondta, épp most tartunk ott, hogy a hálózatukon - darabszámra - több a 4G-s eszköz, mint bármilyen más generációs. Ez nyilván abból fakad, hogy az úttörő (és vélhetően az átlagnál gazdagabb) előfizetők nemcsak a mobiljukat cserélték le rég 4G-sre, hanem ezek az ügyfelek bődületesen sokkal több adatot is forgalmaznak, mint az olcsóbb telefont használó nagy átlag, akik főleg 3G-t használnak. Elenyészően kevesen vannak, akik még ma is a 24 éves 2G/GSM-re csatlakoznak, de mint Tremmel János elmondta, mindig az utolsó felhasználókat a legnagyobb kihívás meggyőzni, hogy váltsanak.

Talán jelent valamit az 5G leendő elterjedésére nézve, hogy a Telekom hétfői bemutatójához hasonló 4G-s demó 8 évvel ezelőtt volt.

A Telekom demója valóban láthatóvá tette a jövőt, már látjuk, hogy mire lesz jó az 5G. A felvázolt képzeletbeli esetben a drónra az a feladat hárult, hogy hőkamerával azonosítsa az eltűnteket vagy a sebesülteket, míg a Hololensnek távdiagnosztikai szerep jutott, hogy a távolról bejelentkező szakorvos meg tudja mondani, mihez kell kezdeni a pácienssel. Talán még műteni is tudnak majd ott a kocsiban, a sebész 5G-n távolról irányíthat majd egy robotkart.

Ezt így nem mondták ki a Telekomnál, de nyilvánvaló, hogy ilyen hightech rendszerekkel nem lehet gond abból, hogy nincs elég sofőr a mentőautókba, hiszen a robotsofőr odavezet majd a pácienshez, és az se baj, ha a szakorvos kivándorolt külföldre, mert egy kis zsebpénzért távolról is bedolgozhat a magyar egészségügynek.