Milliók imádják az iPhone 14 újítását másoló androidos appot

Alig több mint egy hónapja, hogy az Apple bemutatta legújabb telefonjait, köztük az iPhone 14 Prót és 14 Pro Maxot, melyek az elmúlt évek egyik legjobban sikerült iPhone-modelljei, hiszen számtalan újdonságot kínálnak akár az elődökhöz képest is.

Mint azt saját telefontesztünkben is írtuk, az iPhone 14 Pro hajszál híján tökéletes, így nem csoda, hogy az androidos szférára is kihatással volt a megjelenése. Az új modell egyik legnagyobb újdonsága az eddigi notch-ot leváltó Dynamic Island, azaz a Dinamikus Sziget, mely folyamatosan, a nap 24 órájában adaptálódik ahhoz, hogy éppen mit csinálunk a készülékünkkel.

Ha épp hívásunk érkezik, a sziget megnövekszik, hogy egyszerűen fogadni tudjuk azt; automatikus kitöltéseknél vagy bankkártyás fizetésnél a Face ID ikonikus arcává alakul át; ha pedig épp egy videó vagy zene fut a háttérben, a sziget meghosszabbodik. Hosszan rábökve egy minialkalmazást nyit le, melyben kezelhetjük az adott lejátszást anélkül, hogy bármilyen alkalmazást megnyitnánk. Mindezek mellett pedig ezentúl a sziget jeleníti meg, ha merülőben van a telefonunk, ha épp némára állítjuk, vagy ha az AirPodsunkat csatlakoztatjuk hozzá, de feloldás közben is alakot vált – szinte mindig izeg-mozog, a lehető legigényesebb módon értve ezt.

Mivel az egyik leglátványosabb újításról van szó, a Dynamic Island azonnal letarolta az internetet. A különböző közösségi oldalakon, mint például a Twitteren és a TikTokon mémek ezrei jelentek meg, melyek dicsérték vagy éppen teljesen lehúzták az Apple fejlesztését, egy azonban közös volt bennük: minden bejegyzés egyre több figyelmet irányított a Dynamic Islandre. Minden bizonnyal ennek volt köszönhető az is, hogy a bemutató után alig néhány nappal egy MIUI-fejlesztő csapat már elérhetővé is tett egy olyan, Xiaomi telefonok számára hozzáférhető témát, melybe már implementálva volt egy, az Apple megoldásához hasonló.

Itt azonban még nem állt meg a menet.

A következő napokban ugyanis elárasztották az androidos alkalmazásboltot, azaz a Google Playt az iPhone 14 Pro újdonságát másoló alkalmazások, melyek közül az egyik legnépszerűbb a Jawomo által fejlesztett dynamicSpot lett.

Dinamikus Sziget helyett Dinamikus Pötty

Manapság az androidos mobilok többsége egy, a kijelző közepére koncentrált, kör alakú előlapi kamerakivágással érkezik, így az app neve nem is annyira meglepő – dinamikus sziget helyett ugyanis egy dinamikus pöttyöt kapunk. Lényege, hogy az új iPhone-ban látható fejlesztés egy részét átvigye az androidos világba, és ha ugyan kicsit fapados módon is, de bárki számára elérhetővé tegye a szoftveres újdonságot.

A letöltés és a rövid telepítés után (mely készülékenként eltérő folyamat, de az alkalmazás egyértelműen végigvezet a pontokon) az alkalmazás már használható is – és pontosan úgy, ahogy azt elvárnánk tőle, egyszerűen csak működik. Persze az animációk nem annyira kifinomultak és részletesek, mint az iPhone-okon, a dynamicSpot azonban teszi a dolgát, és kellően részletesen másolja az almás fejlesztést.

4 Galéria: Milliók vannak odáig az iPhone 14 újítását másoló androidos appért Fotó: Jawomo / Google Play

Így tehát ha zenét hallgatunk, a pötty egyik oldalán az albumborító, másik oldalán pedig a lejátszást szimbolizáló hangsávok jelennek meg; de például az időzítő és az akkumulátor töltöttségével kapcsolatos információmorzsák is itt jelennek meg. Ami újdonság, hogy a Jawomo fejlesztése a telefonra érkező értesítéseket is átdolgozza, amelyek nem részei az almás készülékek Dynamic Islandet használó funkcióinak, így még egy kis pluszt is kap az, aki az androidos verziót tölti le.

A dynamicSpotot már több mint egymillió felhasználó szerezte be a Google Play-áruházából, jelenleg pedig körülbelül 5800 értékelés alapján 4,3 ponton áll a maximálisan elérhető ötből. Az alkalmazást ide kattintva töltheti le, teljesen ingyenesen, érdemes azonban észben tartani, hogy vannak funkciók, melyek csak a fizetős „Pro” verzióban érhetők el.