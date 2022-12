Most frissítsen, régóta várt funkció érkezett az iPhone-okba

Többheti béta-tesztelés után a hét elején végre megjelent az iOS 16 legújabb verziója, a 16.2, amely több biztonsági foltozás mellett több új funkciót is hozott, elsősorban az újabb iPhone-ok tulajdonosai számára.

A frissítés többek között tartalmazza a teljesen új, Freeform nevezetű alkalmazást, amely egyaránt elérhető iPadekre és iPhone-okra is. Az új applikáció lényege, hogy egy végtelenül bővíthető digitális vászont kínálva a lehető legkevésbé szabjon határt a kreativitásnak, emellett pedig akár egyszerre többen is dolgozhatnak benne, így csoportmunkák esetében is remek megoldás lehet.

Újdonság még az Apple Music Sing nevezetű funkciója, amely gombnyomásra tünteti el a vokált a különböző dalokról, így azokra bármikor rá lehet énekelni – például egy karaokeest folyamán.

Az Apple az iPhone 14 Pro és iPhone 14 Pro Max mindig ébren lévő kijelzőjét is finomhangolta, miután a felhasználók közül többen is arra panaszkodtak, hogy a legalacsonyabb fényerőbeállítás mellett is túl világos.

Mostantól a Beállításokban ugyanis kiválaszthatjuk, hogy a mindig ébren kijelzőn csakis az óra látszódjon, így a háttér miatti pluszfényerő (és akkumulátorhasználat) miatt már nem kell bosszankodnunk.

Mint írtuk, az új frissítés ezek mellett számos sebezhetőséget korrigál, és hibajavítást is tartalmaz. A sebezhetőségek legtöbbjét (összesen hetet) a WebKit tartalmazta, amelyek között olyan is volt, amelyen keresztül rosszindulatú webtartalom feldolgozása tetszőleges kódfuttatást engedélyezett a támadónak. Az almás cég emellett az iPadOS 16.2-es, a WatchOS 9.2-es és a MacOS Ventura új verzióját is kiadta, amelyekben a felsorolt hibajavítások és biztonsági foltozások ugyancsak megtalálhatók.

Ahhoz, hogy frissíteni tudjon, nyissa meg a beállításokat, majd koppintson az általános, ezek után pedig a szoftverfrissítés menüpontra, ahol rövid várakozás után már meg is kell jelennie az iOS 16.2-nek.