Január 1-től közel 50 telefonon elérhetetlenné válik a WhatsApp

A WhatsApp meglehetősen gyakran kap frissítéseket, melyekkel időnként a régebbi készülékek már nem feltétlenül tudnak lépést tartani.

Mindezek mellett pedig a fejlesztők helyzetét is érdemes figyelembe venni, nekik ugyanis minden egyes támogatott készülékre optimalizálniuk kell a bizonyos frissítéseket, ez pedig sem a befektetett idő, sem pedig az energia tekintetében nem térül meg, ha egyes mobilokat már csak pár ezren használnak aktívan.

Mint arra GizChina is felhívta a figyelmet, pontosan ez a helyzet áll most a fent a Mark Zuckerberg által vezetett Meta alá tartozó WhatsApp háza táján is – az alkalmazás január 1-től ugyanis 49 készüléken már nem fog elindulni. Az érintett gyártók készülékeinek halmaza egyébként meglehetősen változatos, találunk a listán iPhone-okat, de Samsung, Huawei és LG okostelefonokat is.

Az érintett készülékek listája a következő:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend D Quad XL

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand X Quad V987

ZTE V956

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Mint azt láthatja, meglehetősen régi készülékekről van szó, az iPhone 5-öt például már több mint tíz éve, hogy piacra dobta az Apple. Ennek függvényében sajnos semmit sem tud tenni annak érdekében, hogy a népszerű üzenetküldő alkalmazást újból életre keltse a felsorolt mobilokon, az egyetlen dolog amit tehet, az az, hogy újabb készülékekre vált.