Már márciusban a boltok polcaira kerül a Honor Magic5 Lite

A Honor bejelentette, hogy március elejétől idehaza is megvásárolható lesz a Magic5 széria legkisebb tagja, a Magic5 Lite, mely egy meglehetősen nagy előrelépés az elődhöz képest.

Az új mobil 120 hertzes képfrissítéssel ellátott, ívelt OLED-kijelzővel, Snapdragon 695-ös 5G-s chipsettel és rendkívül vékony kávákkal szeretné elcsábítani a felhasználókat, melyre, valljuk be, jó esélye van.

A Honor Magic5 Lite 6,67 hüvelykes, OLED ívelt kijelzője 2400×1080 pixeles felbontást támogat, és akár 1,07 milliárd színt képes megjeleníteni. Az ultravékony kávákkal 93 százalékos képaránya van, míg az ívelt, edzett üveg osztályelső kijelzőt kínál a szórakozáshoz, munkához vagy tanuláshoz. Szintén nagy plusz, hogy a panel támogatja a 120 hertzes képfrissítést és a 300 hertzes érintési mintavételezési frekvenciát is, amivel azonnal reagál a felhasználó inputjaira – a Honor elmondása szerint ráadásul egy mesterséges intelligencia hajtotta, innovatív „félreérintés-gátló” technológiát is a mobilba integráltak, aminek köszönhetően egy kézzel is úgy lehet használni azt, hogy nem okoznak felesleges bosszankodást a véletlenül bevitt parancsok.

A hivatalos termékfotók alapján a Magic5 Lite megörökölte az ikonikus, csúcskategóriás Magic széria kameraelrendezését is, bár a kamerák továbbra is inkább az alsó középkategóriát képviselik. A gyűrű mentén három kamerával találkozhatunk, név szerint egy 64 megapixeles fő-, egy 5 megapixeles nagy- és egy 2 megapixeles makrókamerával.

Az új mobilban egy 5100 milliamperórás akkumulátor kapott helyet, aminek köszönhetően szinte garantált a hosszú üzemidő – de erről persze csak a hétköznapi használat során lehet igazán megbizonyosodni. A Honor mindenesetre akár 29 órányi YouTube Music streamelést, 24 órányi YouTube-videózást, 19 órányi TikTok-böngészést, 21 órányi közösségimédia-görgetést vagy 11 órányi videójátékozást garantál egyetlen töltéssel.

Hátrány, hogy a mobilon az Android 12 alapú Magic UI 6.1-es szoftver fut, hiszen 2023-ban már elvárt lenne, hogy egy új mobil a legfrissebb szoftvert futtatva kerüljön a boltok polcaira, jelen esetben ez azonban nem teljesül. A Magic 5 Lite három színben, éjfeketében, smaragdzöldben és titánezüstben lesz elérhető 159 999 forintos ajánlott fogyasztói áron.