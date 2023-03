Új androidos gyártó taszíthatja le a trónról az Apple-t

Apple-rajongók milliói várták epekedve a gyártó 2022-es őszi keynote-ját, ahol szokásukhoz híven évről évre leleplezik a legújabb iPhone-okat. Nem történt ez másképp tavaly sem, az öröm azonban nem volt felhőtlen, az iPhone 14 Pro és iPhone 14 Pro Max brutális újításai mellett ugyanis egy szomorú tényt is konstatálniuk kellett a rajongóknak, méghozzá azt, hogy nagyon úgy néz ki, nem lesz többet iPhone mini.

Az Apple még 2020 októberében, az iPhone 12-es széria leleplezésekor mutatta be az első mini iPhone-t, amely szinte azonnal közönségkedvenccé vált, kis mérete ellenére ugyanis egy igazi erőházat rejtett. Őt követte az iPhone 13 mini, mely még nagyobb kedvenc lett, javított ugyanis az üzemidőn, az összezsugorított TrueDepth-kameraszigetnek köszönhetően pedig a kijelző is kicsit nagyobb lehetett – mindez azonban az eladásokban nem látszott meg.

A négy bemutatott iPhone-modell közül a mini készülékek fogytak ugyanis a legkevésbé, egyaránt a 12-es és a 13-as szériánál is, így 2022-ben az Apple úgy döntött, hogy hátrahagyják a mini modelleket, helyüket pedig egy, a Pro Max készülékek méretével megegyező iPhone Plusszal váltják fel. Mint arról korábban az Index is beszámolt, a pénzügyi jelentésekből kiderült, a Plus modellek még a miniknél is rosszabbul fogynak – így a rajongók újfent egy kompakt méretű, ám teljesítményben a csúcson lévő telefon érkezéséért könyörögnek – egyáltalán nem biztos azonban, hogy azt az Apple-től kapják majd meg.

Feltörekvőben van ugyanis egy új androidos gyártó, a Pebble, akik elhatározták, hogy létrehozzák a tökéletes, 6,1 hüvelyknél kisebb kijelzővel ellátott – tehát a mai sztenderdekhez képest egy meglehetősen kicsi panellel rendelkező – telefont, melynek megalkotásába bevonják a közönséget is. A projekt maga a „The Small Android Phone” nevet kapta, amelynek egyik vezetője, Ben Bryant a The Verge-nek adott interjút arról, hogy is állnak a titkos telefonjuk fejlesztésével, és hogyan képzelik el annak specifikációit.

Tényleg közönségkedvenc lehet

Azok alapján, amiket Bryant elmondott, valóban egy rendkívül szerethető telefont készíthetnek, amit szeretnének amellett, hogy kicsi, más jellegzetességekkel is ellátni.

A vázlataim nagy része a kameraszigetre összpontosít. Ez óriási hatással van a telefon megjelenésére, ezért szerettem volna egy kis pluszidőt fordítani rá, hogy biztosítsam, hogy nagyon egyedi, felismerhető és ikonikus legyen a készülék megjelenése

– magyarázta a lapnak Bryant. Mint kiderült, egyelőre csak koncepciókkal dolgoznak, azokból azonban egy rakásnyiuk van, a teljesen hétköznapi, iPhone-okban látott elrendezésektől kezdve egészen az extravagánsabbakig, ahol a két kamera nem is egymás mellett, hanem a telefon két ellentétes sarkában kap helyet. A vezető elmondása szerint a kamera tekintetében az a céljuk, hogy kiváló képeket készítsen, ami azt jelenti, hogy semmiképp sem egy 100 megapixeles szenzorral fognak dolgozni, ehelyett inkább az 50 megapixeles régió környékén szeretnének megállapodni.

A projekt weboldalán egyébként fel is tüntették, hogy szerintük milyen tulajdonságokkal és specifikációkkal kellene rendelkeznie a telefonnak, ezek a következők:

Egyenletes szélességű keret a teljes kijelző körül

5,4 hüvelykes, FullHD felbontású OLED-kijelző

Legalább a Google Pixel 5 szintjét elérő kamera

Éjszakai fotózás

A legújabb Android, egyedi felület nélkül

Snapdragon 8 (vagy más csúcskategóriás chip)

5G-támogatás

Egy előlapi kamera, különálló kameraszigettel

Két hátlapi kamera, egy normál és egy nagy látószögű

Legalább 8 gigabyte memória

128/256 gigabyte tárhely

Legalább 4 órás képernyőidő egy töltéssel

NFC-támogatás

Ezek mellett azt is felsorolták még, hogy melyek azok a funkciók, amelyek ugyan nem „létszükségletek”, de szívesen látottak lennének, amennyiben azt a büdzsé megengedi majd.

Olyan strapabíró kialakítás, ami mellé nincs szükség tokra

IP68-as por- és vízállósági tanúsítvány

Ujjlenyomat-érzékelő a bekapcsológombban

Hardveres némító gomb, mely az iPhone-okban is fellelhető

Vezeték nélküli töltés támogatása

Az eSIM-támogatása

A tulajdonságokat olvasva tehát valóban egy kompakt, mégis a csúcskategóriát képviselő készülékre számíthatunk, amely már most tízezrek figyelmét keltette fel.

De mennyibe fog fájni?

A legfontosabb kérdés persze mindig az, hogy egy adott termék mennyibe fog kerülni, a lapnak adott interjújában pedig Bryant egyáltalán nem köntörfalazott a témát illetően. Szerinte simán benne van a pakliban, hogy a telefonjukat kénytelenek lesznek 850 dollár (körülbelül nettó 300 ezer forint) környékére beárazni, annak ellenére is, hogy az Apple például az iPhone 13 minit 730 dollárért kezdte árulni, egy évvel később pedig 600-ra csökkentették az árát.

Bryant elmondása szerint az árazás számos tényezőtől függ, kezdve attól, hogy milyen szerződést tudnak majd kötni a gyártókkal, így a 850 dollár még egyáltalán nem végleges, az alacsonyabb megrendelésszám miatt azonban mindenképp magasabb költségekre, így magasabb ajánlott fogyasztói árra is számítanak. A férfi később hozzátette, minél többen rendelik meg a telefont, annál olcsóbban tudják majd adni.

A jelenlegi számításaink szerint körülbelül 50 ezer ember tartana biztosan igényt a telefonra. Ha sikerülne megdupláznunk ezt a rendelési mennyiséget, az egy olyan egészségesebb költségvetést tenne számunkra lehetővé, amelynek eredményeképp egyértelműen csökkenteni tudnánk a telefon árán

– magyarázta.

Mikor jelenhet meg?

Fontos megjegyezni, hogy egyelőre a tárgyalt telefonnak még csak végleges formaterve sincs, egyelőre a tervezési időszakban vannak a projekten dolgozók. Mikor ezzel végeznek, indul a pénzszerzési időszak, a szükséges összeget közösségi finanszírozással szeretnének összegyűjteni. Ez egyszer már sikerült a csapatnak, a Pebble okosórák ugyanis mind egy Kickstarter-kampányból nőtték ki magukat, az említett telefon létrehozásához azonban körülbelül 40-50 millió dollárra lenne szükségük.

Mindez fedezné a mérnöki munkát, a gyártást, a szállítást, az üzemeltetést, a támogatást és minden egyéb költséget, ami egy fogyasztói termék létrehozásával jár. Bryant szerint a korábbi siker ellenére a mostani kampányt már nem a Kickstarteren fogják elindítani, a platform ugyanis az elméletben összegyűjtött 50 millió dolláros adományból körülbelül 2,5 millió dollár jutalékot vonna le, amit egyszerűen nem engedhetnek meg maguknak.

Annak tudatában, hogy még a közösségi finanszírozási kampány részleteiben sem állapodott meg a projekt, a telefon megjelenésére még legalább 2-3 évig egyáltalán nem érdemes számítani, a projekten dolgozók azonban rendszeresen tájékoztatják az aláírókat az újdonságokról.