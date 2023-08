Hatalmas frissítés érkezik idén a Samsung telefonokra

A techvilág szempontjából mindig izgalmas időszaknak számít a nyár vége – először is augusztus végén veszi kezdetét a berlini IFA, Európa egyik legnagyobb elektronikai expója, de a különböző szoftveres megjelenésekről sem érdemes megfeledkezni, a hónapban jelenik meg ugyanis az Android 14, de az iOS 17 béta-verziói is már a véghajrában vannak.

Ami azonban még izgalmasabb, az az, hogy a Samsung is ebben az időszakban adja ki szoftveres felületének új verzióját, mely ezúttal a OneUI 6.0 elnevezést kapta – a hét közepén az első fejlesztői verziók pedig be is futottak a Galaxy S23-as készülékekre, írja a SamMobile.

Az egyelőre csak néhány országban elérhető, Android 14-es alapokra építő frissítés meglepően sok újdonságot tartogat annak ellenére is, hogy maga az androidos fő verzió nem hoz túl sok izgalmat, a Samsung azonban mindig szereti egy kicsit felkavarni az állóvizet. Mutatjuk, mire számíthat, amennyiben valamikor ősszel a publikus megjelenéskor a legújabb szoftververzióra frissíti Samsung telefonját.

Az elmúlt évek legjelentősebb frissítése

Míg az Apple-féle iOS 17 esetében tavasszal még arra lehetett számítani, hogy az minden idők egyik legnagyobb szoftverfrissítését hozza el, addig a júniusi bemutatón kiderült, hogy ez egyáltalán nem így lesz. Mint arról mi is beszámoltunk, az új iOS fontos fejlesztéseket hoz, világmegváltó azonban semmiképp sem lett. Ehhez képest a Samsung új rendszerével kapcsolatban nagyon alacsonyak voltak az elvárások,

az első béta-verzió megjelenése után viszont csak kapkodjuk a fejünket az új funkciók láttán.

A OneUI 6.0 teljesen újratervezte a gyorsváltó panelt és a médiaközpontot, ezenfelül pedig megváltozik az alapértelmezett betűtípus is, amely ezentúl már a Samsung sajátja lesz. A fiatalok számára a legnagyobb újítások közé egyértelműen a teljesen újraszabott emojik tartoznak, ezek saját megítélésünk alapján sokkal jobban néznek ki az elődöknél, amelyek bizonyos esetekben még ijesztőnek is hathattak.

Egy másik jelentős változás a tartalommegosztó panelt érinti, az elemek áttekintőablaka megújult, és bizonyos esetekben a korábbinál több megosztási lehetőséget kínál. Például egy URL megosztásakor mostantól lehetőség van arra, hogy a webcím mellett a weboldal képernyőképét is mellékeljük.

A OneUI 6.0 béta-verziója több új widgetet is tartalmaz, érkeztek új panelek az Időjárás és a Kamera alkalmazáshoz is – utóbbi esetében a Samsung ráadásul magát az appot is frissítette, a jobb használhatóság érdekében változtattak egy s mást a kezelőfelületen.

Még egy kicsit várni kell rá

Mint említettük, a frissítés egyelőre még csak béta-verzióban érhető el, ami annyit tesz, hogy az stabilitás és energiahasználat tekintetében még nem áll készen arra, hogy a publikum számára elérhetővé váljon. De akkor miért adja ki a Samsung félkészen a szoftvert? – merülhet fel a kérdés. A válasz egyszerű: több szem többet lát. Köszönhetően annak, hogy önjelölt tesztelők telepítik a még bugokkal, azaz hibákkal teli szoftvert, a Samsung sokkal több és pontosabb visszajelzést kaphat azzal kapcsolatban, hogy mit és hol kell javítsanak.

A OneUI 6.0 egyelőre csak a Galaxy S23-as család készülékeire érhető el limitált számú országban, hamarosan azonban vélhetően még szélesebb körben megnyitja a tesztelés lehetőségét a dél-koreai vállalat. Azt, hogy a szoftver mely Galaxy készülékekre lesz pontosan elérhető, egyelőre nem tudni, ahogy azt sem, hogy a mobilok és tabletek mikor kapják meg a frissítést – belátásunk szerint az év második felének a vége, legkésőbb az év eleje tűnik a legvalószínűbb időszaknak.