Ár-érték arányban szinte verhetetlen mobilt villantott a Motorola

Eddig is jelen voltak a magyarországi piacon, a következő hónapokban azonban minden korábbinál nagyobb részt szeretne magáévá tenni a Motorola.

Ennek a folyamatnak a része többek között az is, hogy olyan új telefonokat mutatnak be, melyek ár-érték arányban kiemelkedően jónak számítanak. A most bejelentett Motorola Edge 40 Neo pontosan ilyen, a készülék az egyébként felső csúcskategóriás Edge 40-es család megfizethetőbb tagja.

A mobil 6,55 hüvelykes keret nélküli, 144 hertzes pOLED kijelzője mögött egy MediaTek Dimensity 7030 lapkakészlet, valamint egy masszív 5000 milliamperórás akkumulátor bújik meg, amit a 68 wattos TurboPower töltővel 15 perc alatt tölthetünk 50 százalékosra. A lekerekített szélű kijelző természetes fényviszonyok között is képes moziélményt nyújtani azáltal, hogy több mint egymilliárd színből állítja össze a képet – mely ebben a kategóriában ritkaságnak számít.

Az Edge 40 Neo kifejezetten vékony házának és lekerekített éleinek köszönhetően meglepően kényelmes fogású, a puha tapintású műbőr hátlapnak köszönhetően pedig a prémiumérzet sem marad el – ráadásul az IP68-as vízálló védelemnek köszönhetően kikapcsolódás közben sem kell azon aggódnunk, hogy a telefonunknak baja esik.

Az új Edge egy 50 megapixeles főkamerát kapott, mely 40 százalékkal nagyobb pixeleket használ, mint az előző generáció, így javul a képminőség, és a fotók ugyanolyan élethűek lesznek éjjel, mintha nappal készültek volna. Optikai képstabilizátor segíti a gyors mozgások megörökítését, miközben egy 13 megapixeles lencsével ultranagy látószögű felvételeket is készíthetünk.

Az Edge 40 neót Android 13 hajtja, a gyártó azonban ígérete szerint még legalább két fő verzión keresztül biztosít frissítéseket, illetve három éven keresztül folyamatos biztonsági frissítéseket.

Hangsúly a környezetvédelmen

A Motorola elmondása szerint az Edge 40 Neo tartós kapcsolatot szeretne ápolni felhasználójával, ezért nem engedheti meg, hogy ne legyen környezettudatos: 100 százalékban műanyagmentes csomagolása 60 százalékban újrahasznosított anyagokból készül, amire csak szójatintával nyomtatnak.

Emellett minden készülékhez jár egy védőtok, amely kizárólag növényi alapanyagokból készül, mégis Pantone-pontossággal megegyezik színben a készülékkel. A védőburkot gyártó cég garanciát vállal rá, hogy minden lecserélt tokot újrahasznosít, ezzel is támogatva a Motorola törekvéseit egy fenntarthatóbb jövő érdekében.

És ha már szóba jött a Pantone: a vállalat továbbra is folytatja együttműködését a carlstadti céggel, melyet leginkább a Pantone színazonosító rendszerről lehet ismerni. Az együttműködés keretein belül az új készülék a Pantone színskáláján fellelhető színekben kerül a boltok polcaira, türkizben, kékben és feketében.

Mennyi az annyi?

A legfontosabb kérdés persze az, hogy mindezért cserébe mennyit kér el a Motorola, a jó hír pedig az, hogy meglepően keveset. Mint említettük, a Motorola Edge 40 Neo az első benyomások alapján egy igazi ár-érték arány bajnok lesz, köszönhetően annak, hogy 160 ezer forintos ajánlott fogyasztói ára mellett nem igazán akad vetélytársa – a Honor és a Xiaomi is drágábban kínál hasonló képességekkel rendelkező telefonokat.

Egy biztos: a készülék már nálunk van, így hamarosan egy részletesebb tesztben is beszámolunk arról, milyen is igazából használni az Edge 40 Neót.