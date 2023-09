Szó szerint tarolt a Honor

Idén sem okozott csalódást a kínai Honor – már ami a bezsebelhető díjak számát érinti, a berlini IFA-n ugyanis szó szerint megsorozták velük a különböző médiumok.

Ahogy arról az Index is beszámolt, a Honor a 2023-as berlini IFA-n mutatta be a világ eddigi legkönnyebb és legvékonyabb befelé hajlítható telefonját, a Honor Magic V2-t, valamint kifelé hajtható koncepciótelefonját, a V Purse-t.

A készülékeket több nemzetközi vezető médium is az IFA legjobbjaként emelte ki, többek között a a V Purse „figitális” jellegét és fenntarthatóságát megemlítve. A „figitális” – angolul phygital – a „fizikai” és a „digitális” szavak összekapcsolódásából született. Lényege pedig, hogy a készülék nemcsak digitálisan, hanem fizikailag is hozzáad a felhasználói élményhez – jelentsen ez bármit is.

A Honor végül nem kevesebb mint 36 díjat zsebelt be az idei kiállításon, ezzel az egyik legsikeresebb évet tudhatják maguk mögött – kíváncsian várjuk, hogy milyen újdonságokkal rukkolnak elő a jövőben.