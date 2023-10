Van, amiben az iPhone-okat is lekörözik a Google új mobiljai

Október 4-én hivatalosan is megtartotta Made by Google nevezetű eseményét a Google, amelynek főszereplői – ahogy azt várni lehetett – a Pixel 8-as telefonok voltak, de melléjük még befutott a Pixel Watch 2 is. Új vezeték nélküli fülhallgató nem érkezett, cserébe azonban a meglévő generáció új színekkel bővült, így részben ezt a termékcsaládot is frissítette a vállalat.

Fotó: Google

Kevés olyan telefon van jelenleg a piacon, amelyről a megjelenés előtti hónapokban már mindent lehetett tudni, a Google-féle Pixel 8 és Pixel 8 Pro azonban pontosan ilyenek. Azt, hogy az információkat maga a Google adta ki, vagy egyszerűen csak borzalmas a biztonsági rendszerük, valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, az viszont biztos, hogy a most bemutatott telefonjaikról már májusban olyan videók keringtek a neten, amelyeken teljes pompájukban megfigyelhetők voltak.

Ez persze semmit sem vesz el abból, hogy a mobilok mire lesznek képesek a megjelenéskor – a helyzet pedig az, hogy látszatra a Google idén nagyon odatette magát. A Google Pixel 8 és a Google Pixel 8 Pro is az androidos szféra egyik legjobb ajánlatának ígérkezik. Hatalmas kár, hogy idehaza ezúttal sem hozza forgalomba a mobilokat a keresőóriás.

Még jobb, még szebb, még erősebb

Az új Pixeles 8-as telefonok összességében még lekerekítettebb formatervet kaptak, az alapok ugyanakkor maradtak változatlanok – a hátlapi kamerasziget például továbbra is a Google védjegyévé vált sávos kialakítással operál, és az előlapot védő kijelző is sík maradt. Nézzük, melyek a változások. Az alapmodell ezúttal már csak 6,2 hüvelykes kijelzőt kapott, az viszont már 120 hertzes, ami nagy előrelépés, ahogy az is, hogy a panel 2000 nites maximális fehérfényerő kibocsátására képes. Mindez egyébként egy új elnevezéssel is járt, a Pixel 8-ban egy Actua panelt találhatunk, amit leginkább az Apple-féle Retina marketingnévhez lehet hasonlítani.

A Pixel 8 Pro tekintetében is újított a gyártó – ez a mobil már egy Super Actua kijelzőt kapott, ami OLED-technológiát használ, képfrissítését pedig dinamikusan tudja 1 és 120 hertz között változtatni. Nőtt a fényerő is a Pixel 7 Próhoz hasonlítva: HDR-tartalmak fogyasztása közben az most már 1600 nites is lehet, míg kültéri napsütésben egy bizonyos ideig 2400 nitre is képes megemelni azt a Pixel 8 Pro.

A készülékek lelke a továbbfejlesztett Tensor G3-as chip, ami a megszokottól eltérően nem hat vagy nyolc, hanem kilenc magot mozgósít. Ennek függvényében egy Cortex-X3-as teljesítménymagot, valamint négy Cortex-A715 és négy Cortex-A510 magot kapunk – ezek munkáját segíti a Immortalis-G715s MC10-es grafikus egység. Teljesítmény tekintetében valószínűsíthetőleg a Google chipje nem fog tudni lépést tartani a konkurencia idei dobásaival (A17 Pro, Snapdragon 8 Gen 3), amivel a Google is tisztában van, éppen ezért olyan mesterséges intelligencia alapú képességekkel vértezték fel a chipet, amit kifejezetten a Pixel mobilokra terveztek.

Feljavít, töröl és megváltoztat az MI

A szerdai bemutató alapján egészen elképesztő, hogy mire lesznek képesek a Google új készülékei: az Audio Erasernek köszönhetően például a mesterséges intelligencia segítségével egy gombnyomással eltüntethetünk bizonyos háttérhangokat egy videóból, amennyiben pedig egyszerre több képet is készítettünk valamiről, a készülékek képesek azok kombinálásával létrehozni a legtökéletesebbet.

Erre az egyik legjobb példa a csoportképek esete, amelyek közül valakinek az egyik képen szinte biztosan csukva van a szeme. A Pixel 8 és Pixel 8 Pro ezt teljesen ki tudja küszöbölni, az MI segítségével ugyanis képesek felismerni a jelenséget, és a többi kép alapján létrehozni egy olyat, amelyen mindenkinek nyitva van a szeme.

Van, amiben lekörözik az Apple-t

A készülékek természetesen kamerás fronton is javítottak. A Pixel 8 előlapi és hátlapi fő kamerája megegyezik a Próéval, ami egy 10,5 megapixeles előlapi és egy 50 megapixeles, optikai stabilizálással és minden hájjal megkent hátlapi kamerát takar. Az alapmodell emellett egy új, 12 megapixeles ultranagy látószögű egységet is kapott, itt azonban véget ér a lista.

A Pixel 8 Pro persze kicsit jobban fel lett szerelve, a korábban említett három kamera mellett a készülékben található egy 48 megapixeles, ötszörös optikai zoomolásra képes telefotó kamera, illetve egy hőmérséklet-érzékelő szenzor is, amit tárgyak, illetve a bőrfelszínünk hőmérsékletének megállapítására tudunk használni – semmi többre. Hogy miért érezte úgy a Google, hogy ezen szenzor bevezetésére mindenképp szükség van, mi magunk sem tudjuk, mindenesetre hasznos lehet, például főzés közben.

Ami azonban talán ennél is fontosabb, az az, hogy a Pixel 8-as mobilokhoz a Google nem kevesebb mint hét év szoftveres és biztonsági támogatást ígér, amivel még az Apple átlagosan hat éven át tartó támogatását is felülmúlták.

Mint írtuk, az új készülékek idehaza nem kerülnek hivatalosan forgalomba, azokat legközelebb Németországban lehet beszerezni 799 és 1099 eurós áron, ami jelenlegi árfolyamon 310 és 425 ezer jó magyar forintnak felel meg. Mindezért cserébe a Pixel 8 esetében 8 gigabyte memóriát és 128 gigabyte tárhelyet, míg a Pixel 8 Pro esetében 12 gigabyte memóriát és 128 gigabyte tárhelyet kapunk.