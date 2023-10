Három napig is bírja egy töltéssel ez a telefon

Manapság már meglehetősen nehéz újat mutatni a mobiltelefonok piacán, hiszen a felhasználókat az olyan specifikációk sem lepik már meg, mint például egy 200 megapixeles kamera – ami az idei év jolly jokere volt. Ennek okán amennyiben egy gyártó igazán nagyot szeretne villantani, tényleg kénytelen valami olyat csinálni, ami egyáltalán nem megszokott; az idehaza kevésbé ismert Oukitel pedig pontosan így is tett.

Az Oukitel egy kínai vállalat, amely 2007 óta gyárt Android-alapú okostelefonokat és okosórákat. A vállalatot az elmúlt években annak köszönhetően kapták fel, hogy termékeiket olyan dolgokkal tesztelik, mint például egy vaskos kalapács, de volt, hogy fúróval és fűrésszel is nekiestek már telefonjaiknak – arról nem is beszélve, hogy rendszerint többméteres magasságból ejtik le őket, és van, hogy fel is gyújtják azokat.

A gyártó egyik videójában például a K10000 Max nevezetű készüléket folyékony betonba merítik, majd egy patakba dobják anélkül, hogy megsérülne – tulajdonképpen a mobilvilág Jackasséről van szó.

Ezek alapján nem nehéz következtetni, hogy a gyártó rendkívül robusztus termékeket készít, ami alól a nemrégiben bemutatott Oukitel WP30 Pro sem kivétel. Első ránézésre még azt is mondhatnánk, hogy egy átlagos mobilról van szó, a specifikációs listát átböngészve azonban hamar rájöhetünk, hogy ez egyáltalán nincs így.

Az Oukitel WP30 Pro egy 6,78 hüvelykes, 120 hertzes FullHD+ kijelzőt kapott, ennek felső része közepén egy 32 megapixeles szelfikamera is megbújik. A hátlapon már egy sokkal impozánsabb felhozatalt kapunk, a 108 megapixeles elsődleges, a 20 megapixeles éjjellátó és az 5 megapixeles makrokamerának köszönhetően a legváltozatosabb körülmények között is remek fotókat készíthetünk,

A kamerák között ráadásul egy második, kisebb kijelző is található, ami az idő mellett képes megjeleníteni az iránytűt, vezérelhetjük rajta a zenét, de tükörnek is használhatjuk, ha éppen a hátlapi kamerák egyikével szeretnénk szelfit készíteni.

A készülék lelke egy Dimensity 8050-es lapka, így teljesítmény tekintetében nem fogja a csúcsok csúcsát hozni a mobil, ez azonban a 315 eurós, azaz körülbelül 120 ezer forintos ajánlott fogyasztói ár ismeretében nem is várható el. A chipet 12 gigabyte memória segíti, tárhelyből pedig akár 512 gigabyte-ot is bezsebelhetünk.

Háromnapos üzemidő jöhet?

A készüléken Android 13 fut, az azonban egyelőre nem világos, hogy a WP30 Pro megkapja-e a 14-es verziót – amit azonban tudunk, az az, hogy a mobil brutálisan nagy akkumulátort kapott.

A borítás alatt egy 11 ezer milliamperórás telep pihen, ami két és félszer akkora, mint ami az iPhone 15 Pro Maxban található,

de a WP30 Pro még a legizmosabb androidos vetélytársak akkumulátorkapacitására is szinte rádupláz. Az eredmény? Egy olyan telefon, ami a gyártó állítása szerint három napig is üzemel egyetlen töltéssel, aktív használat mellett is. A készüléket egyébként 120 wattal tudjuk tölteni, amivel az Oukitel szerint 15 perc alatt 50 százalékig pumpálhatjuk a mobilt, így a gyorstöltés is adott.

Ha pedig mindez nem lett volna még elég, a WP30 Pro IP68-as por- és vízállósági, valamint IP69K és MIL-STD-810H katonai minősítéssel is rendelkezik, hogy szinte elpusztíthatatlan maradjon.