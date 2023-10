Ez lehet a Xiaomi következő nagy dobása

Amennyiben hihetünk a pletykáknak, a Xiaomi már a héten leleplezi Kínában a legújabb csúcskategóriás telefoncsaládját, mely a 14-es sorszámot fogja viselni. Ahogy az előző években is, első körben ezúttal is két készülékre érdemes számítani, a Xiaomi 14-re és a Xiaomi 14 Próra – később azonban bármikor befuthat egy Lite és egy Ultra modell is.

Az európai bemutató ennek ellenére még messze van, valószínűleg ezúttal is csak a barcelonai MWC keretein belül fogja leleplezni a vállalat a telefonjait, azt azonban csak 2024 februárjában fogják megrendezni. Mindenesetre a hazai bemutató dátumához közeledve a szivárogtatások is egyre vadabbá váltak, olyannyira, hogy néhány nappal ezelőtt egy teljes specifikációs lista is kiszivárgott.

A képet a kínaiak egyik kedvenc közösségi oldalára, a Weibóra töltötték fel, így az nem az olyan „megbízható” szivárogtatóktól származik, mint például az Ice Universe, aki többször is bizonyította már, hogy valóban rálátása van a legnagyobb vállalatok színfalak mögötti tevékenységére. Ennek ellenére a specifikációs lista hihetőnek tűnik – mutatjuk, hogy ezek alapján mi lehet a Xiaomi következő nagy dobása.

Amennyiben hihetünk a bennfenteseknek, a Xiaomi 14 előlapját egy 6,44 hüvelykes Huaxing C8 OLED kijelző borítja majd, ami „1,5K-s” felbontással, 120 hertzes képfrissítéssel, akár 2800 nites maximális fehérfényerővel, valamint Dolby Vision-támogatással és DCI-P3-as színskálával rendelkezik majd. A kijelző alatt a Qualcomm legújabb chipje pihen majd, ami olyannyira új, hogy azt még be sem jelentették.

MInderre október 24–26. között fog sor kerülni Hawaiin, a chipgyártó vállalat ugyanis a szigetállamban fogja bemutatni a Snapdragon 8 Gen 3-as lapkákat.

Az előrejelzések alapján a Xiaomi 14-es mobilok lesznek az elsők, amikben már ez a chip fog ketyegni, így teljesítmény tekintetében garantáltan a legjobbat fogják nyújtani a telefonok. Azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen újdonságokat hoz a lapka, egyelőre nem sokat tudni, az azonban szinte biztosra vehető, hogy a korábbi 1+4+3-as magfelosztást egy 1+5+2-es kialakítás váltja az új generációban.

Xiaomi 14 poster with full specifications emerges on Weibo



- 6.44-inch Huaxing C8 OLED display

1.5K 120Hz display, 2800nits brightness

12-bit colors, Dolby Vision, HDR10+, DCI-P3 color gamut,

- Snapdragon 8 Gen 3

- LPDDR5x RAM, UFS 4.0 enhanced version storage

- 4,600mAh… pic.twitter.com/3znd2hoVLL — Anvin (@ZionsAnvin) October 16, 2023

A chip mellé érkezik még (feltehetően) 12 gigabyte LPDDR5X-es memória, ami UFS 4.0-s tárhellyel párosul majd. A telefon a hírek szerint 4600 milliamperórás akkumulátort kap majd, ami 90 wattig támogatja majd a vezetékes, míg 50 wattig a vezeték nélküli gyorstöltést – ezek mellett azonban 10 wattig adott lesz a fordított vezeték nélküli töltés is, tehát a mobilra vígan rápakolhatjuk majd például vezeték nélkül tölthető fülhallgatónkat, ha az lemerülőben van.

Minden területen parádés lesz

A Snapdragon 8 Gen 3 teljesítménye mellett a Xiaomi 14 más területeken is tarolni fog – például fényképezés tekintetében. Amennyiben hihetünk a szivárogtatásoknak, a készülék egy 50 megapixeles OmniVision OV50H szenzorral szerelt nagy látószögű kamerát, egy 50 megapixeles ultranagy látószögű kamerát és egy ugyancsak 50 megapixeles telefotó-kamerát kap majd – melyeket ezúttal is a Leica együttműködésével tervez a Xiaomi, nem ér véget az együttműködés.

Mindezek mellett olyan extrákkal is fel lesz szerelve a telefon, mint például az infravörös jeladó, de az IP68-as por- és vízállóságról, valamint a gőzkamrás hűtésről sem kell lemondanunk.

Ahogy írtuk, a Xiaomi előreláthatólag két készüléket fog bemutatni a napokban, a korábban felsoroltak azonban csak a „gyengébb” specifikációval rendelkező alapmodellre vonatkoznak. Arról, hogy a Xiaomi 14 Pro miben fog többet tudni a kis tesóhoz képest, egyelőre még nem szivárogtak ki konkrét információk – úgy néz ki, kénytelenek leszünk kivárni a hivatalos bemutatót.