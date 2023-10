Egy halom vírusos androidos appot találtak, azonnal törölje őket

A Dr. Web elemzői októberben is közzétették havi jelentésüket a Google Play Store-ban fellelhető vírusos androidos alkalmazásokról – amelyekből ezúttal is számos akadt.

Különösen érdekesnek bizonyult az alábbi négy AdWare-játék, amelyek a telepítés után úgy rejtőznek el, hogy az ikonjukat a Google Chrome-éra cserélik, vagy egy teljesen átlátszóra, azt az érzetet keltve, mintha az applikáció végül fel sem került volna a telefonra.

Super Skibydi Killer – 1 000 000 letöltés

Agent Shooter – 500 000 letöltés

Rainbow Stretch – 50 000 letöltés

Rubber Punch 3D – 500 000 letöltés

Ezzel szemben települnek azok az alkalmazások, amelyek a háttérben folyamatosan futnak, és véletlenszerűen hirdetéseket jelenítenek meg, ezzel bevételt termelve a fejlesztőknek – írja a Bleeping Computer.

Ez még nem minden

Az elemzők több, a FakeAppok családjába tartozó alkalmazást is felfedeztek, amelyek adathalász oldalakra irányítják az áldozatokat, emellett találtak olyanokat is, amik a Google Play irányelveit megsértve kétes online kaszinó- és fogadóoldalakat töltöttek be.

Ilyenek voltak az alábbi appok:

Eternal Maze (Yana Pospyelova) – 50 000 letöltés

Jungle Jewels (Vaibhav Wable) – 10 000 letöltés

Stellar Secrets (Pepperstocks) – 10 000 letöltés

Fire Fruits (Sandr Sevill) – 10 000 letöltés

Cowboy's Frontier (Precipice Game Studios) – 10 000 letöltés

Enchanted Elixir (Acomadyi) – 10 000 letöltés

A Dr. Web jelentése szerint a Google sikeresen eltávolította az összes említett alkalmazást az áruházból, így azokat most már nem lehet beszerezni – azoknak a felhasználóknak pedig, akik korábban letöltötték őket, érdemes minél hamarabb megszabadulniuk tőlük.