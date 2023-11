Megérkezett az Android 14 a Samsung telefonokra

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az androidos telefonok továbbra is rendkívül szegmentáltak abban a szempontból, hogy milyen szoftver fut rajtuk. A Google minden évben rendre kiadja a legújabb Android verziót, azt azonban a legrosszabb esetben van, hogy a gyártók hónapokig nem küldik ki saját készülékeikre.

Nos, a Samsung egyáltalán nem tartozik ide, a dél-koreai gyártó ugyanis még annak ellenére is kiküldte Galaxy S23-as telefonjaira az Android 14-et – és vele együtt a One UI 6.0-t –, hogy a Google közel 1,5 hónapot csúszott a végleges verzió kiadásával.

A Samsung ezzel már-már az Apple nyomába lépett, ilyen hamar még egyszer sem érkezett meg egy adott főverzió a gyártó készülékeire. Ez egyébként abszolút bizakodásra ad okot: könnyen megeshet, hogy még idén megérkezik minden arra jogosult Galaxy-mobilra az Android 14.

Mi változott?

A körülbelül 3,1 gigabyte-os One UI 6-os frissítés számos újdonságot hoz a Samsung telefonjaira – ezek közül a legfeltűnőbb az újratervezett vezérlőközpont lesz. Emellett számos új widget is érkezett, letisztultabb lett a kamera app, nem mellesleg pedig az emojik is teljesen új megjelenést kaptak, azokat egy az egyben újrarajzolta a Samsung.

Az újdonságok listája végtelenül hosszú, ide kattintva olvashatja el, mi mindent pakolt bele a One UI 6.0-ba a gyártó.