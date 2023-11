Az Apple chipjeit is lekörözi a Snapdragon 8 Gen 3

Ahogy az várható volt, az ősz idén is kifejezetten érdekesen alakult a mobilos világban. Több gyártó, köztük az Apple, a Xiaomi és a OnePlus is új telefonokat mutatott be, míg a Qualcomm a legújabb chipjükkel, a Snapdragon 8 Gen 3-mal villogott, ami a jövőre megjelenő csúcskategóriás telefonok első számú lapkája lesz.

Mint ismeretes, az Apple még szeptemberben leplezte le legújabb chipjét, az A17 Prót, ami a vállalat első olyan, iPhone-okba szánt lapkája lett, ami megkapta a „Pro” jelzőt. Újdonság volt még, hogy az A17 Pro az előd 4 nanométeres gyártástechnológiája helyett már 3 nanométeren készült, aminek köszönhetően sokkal több tranzisztort tudtak a chipbe pakolni.

Az eredmény egy olyan lapka lett, ami a legfrissebb beszámolók szerint például játszi könnyedséggel futtat olyan játékokat, amiket korábban csak gamer számítógépek vagy konzolok voltak képesek futtatni. Mindeközben azonban a Qualcomm sem unatkozott: legújabb chipjük, a Snapdragon 8 Gen 3 elképesztő teljesítménnyel rendelkezik, ami bizonyos benchmark programokban még az Apple-féle A17 Prót is elveri.

Odapakoltak a mesterséges intelligenciának

Azok után, hogy a 2023-as év szava az AI (Artificial Intelligence) lett, senkit sem érhet váratlanul az a tény, hogy bizony a Qualcomm sem hanyagolta az ezzel kapcsolatos fejlesztéseket. Elmondásuk szerint a Snapdragon 8 Gen 3-ban található Hexagon NPU 98 százalékkal gyorsabb a Snapdragon 8 Gen 2-ben található AI Engine-hez képest, amellett, hogy 40 százalékkal kevesebb energiát használ. Emellett rendelkezésre áll a Llama 2 nevű nyelvi modell is, míg a beszédfelismerést a Qualcomm saját, brutális adatmennyiséggel dolgozó LLM modellje támogatja, amit kisegít az Open AI Whisper nevezetű beszédfelismerője is.

Maga a chip felépítés tekintetében nem sokat változott, továbbra is egy nyolcmagos megoldással van dolgunk. A Cortex-X4-es Prime mag 3,3 gigahertzen ketyeg, ehhez társult még öt Cortex A720-as mag: három 3,2 gigahertzzel, illetve kettő 3 gigahertzel – ezek alkotják a Performance egységet. A nyers erőt kevésbé igénylő feladatok elvégzéséért két energiahatékony Cortex-A520-as mag felel, ezek 2,3 gigahertzen ketyegnek.

A Qualcomm elmondása szerint az új chip teljesítménye összességében körülbelül 30 százalékkal lett nagyobb az elődhöz képest, míg az energiahatékonyság 20 százalékot javult.

Újdonság még a Spectra, ami valós időben készít AI-javított fényképeket és videókat, ezzel egy új szintre emelve a képalkotást – az már persze kérdéses, hogy ezt maguk a gyártók hogyan fogják kihasználni és implementálni. A Qualcomm azt állítja, a Snapdragon 8 Gen 3 konzolokat meghazudtoló játékos teljesítménnyel rendelkezik majd; a chip 240 képkocka/másodpercig támogatja a képfrissítést, a megvilágítások pedig még élethűbbek lesznek a 40 százalékkal nagyobb hardveres Ray Tracing támogatásnak köszönhetően.

Az S24 Ultra ezúttal is tuningot kaphat

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, idén a Galaxy S23-as modellek mind az akkor legújabb Snapdragon 8 Gen 2-es lapkával érkeztek. Különlegességük az volt, hogy a chipek nem teljesen egyeztek meg azokkal, mint amikhez más gyártók is hozzáférhettek – egy különleges együttműködésnek köszönhetően a Galaxy mobilokba a Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy chipek kerültek, amelyek nagyobb órajellel rendelkeztek.

A legfrissebb pletykák alapján hasonló szcenárió játszódhat le jövőre is: míg a Galaxy S24-et és Galaxy S24 Plust a Samsung saját fejlesztésű Exynos 2400-as chipje hajtja majd, addig a Galaxy S24 Ultrába már a Qualcomm lapkája kerülhet, amelynek előnye egy 1000 megahertzen ketyegő Adreno 750-es grafikus egység lehet.

Erőből egyébként az alapmodellek tekintetében sem lesz hiány, az AnTuTu Benchmark szerint a Snapdragon 8 Gen 3 nem kevesebb mint 27 százalékkal teljesít jobban, mint az Apple-féle A17 Pro – a Geekbench mérései alapján azonban az utóbbi fényeskedik, ezen a platformon 8 százalékos az A17 Pro előnye a Snapdragon 8 Gen 3-mal szemben.