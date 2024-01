Tovább dübörög a Las Vegas-i 2024-es CES, melynek keretén belül a panelek mellett most egy telefont és egy tabletet is bemutatott a dél-koreai Samsung a Galaxy Xcover7 és a galaxy Tab Active5 személyében.

A vállalat elmondása szerint az üzleti célokra, valamint rendkívüli kihívást jelentő – sokoldalúságot, optimalizálást és biztonságot igénylő – terepmunkákhoz tervezett új eszközök katonai tanúsítványt is kaptak, tartós kialakításukkal és modern 5G-hálózati hozzáférésükkel pedig megbízható és erőteljes teljesítményt nyújthatnak akár zord körülmények között is.

Mindkét készülék 5G-hálózati kapcsolattal, hálózathoz való hozzáférési lehetőséggel, továbbfejlesztett mobilprocesszor-teljesítménnyel és megnövelt memóriával fokozza a hordozhatóság élményét. Az XCover7 új, nagy teljesítményű kamerával, még nagyobb kijelzővel és felbontással, a Tab Active5 pedig cserélhető akkumulátorral rendelkezik.

Érdekesség, hogy a tablet akkumulátor nélküli üzemmódban is használható, így a felhasználók többféleképpen dolgozhatnak.

A vállalkozások manapság példátlan kihívásokkal és lehetőségekkel néznek szembe, a Samsung felismerte, hogy olyan eszközökre van szükségük, amelyekkel lépést tarthatnak folyamatosan változó igényeikkel. A Galaxy XCover7 és Galaxy Tab Active5 készülékeket azért fejlesztettük, hogy a terepmunkához kiváló és strapabíró eszközöket kínáljunk. Ezek a sokoldalú és nagy teljesítményű készülékek egyaránt tartósak és biztonságosak, így remek társak lehetnek azon munkavállalóknak, akik olyan biztonságos eszközöket keresnek, amelyekkel szinte minden helyzetben elérhetőek és hatékonyak maradhatnak

– mondta Jerry Park, a Samsung nemzetközi B2B mobilüzletág csoportjának vezetője és alelnöke.

Még strapabíróbbak lettek

A Galaxy XCover7 és a Galaxy Tab Active5 a kihívást jelentő munkakörülményeknek is ellenáll, hogy a felhasználók gondtalanul használhassák készüléküket. Mindkét eszköz – a Tab Active5 tablethez adott S Pen kiegészítővel együtt – víz- és porállóságot tanúsító IP68 besorolást kapott, amely igazolja az eszköz tartósságát olyan extrém munkakörnyezetekben is, mint például az építkezések vagy a kiskereskedelmi raktárak. A Galaxy XCover7 az MIL-STD-810H katonai szabványnak megfelelően készült, így akár 1,5 méteres, míg a Galaxy Tab Active5 – a mellékelt védőtok használatával – akár 1,8 méteres esésig ütésálló.

A Galaxy XCover7 Corning Gorilla Glass Victus+ és a Galaxy Tab Active5 Corning Gorilla Glass 5 üveglapja fokozza a készülék tartósságát és karcállóságát. A felhasználók beállíthatják a kijelző érintésérzékenységét, így azt akár munkavédelmi kesztyűben is könnyedén kezelhetik. A fejlesztők továbbá alaposan tesztelték a készülékek működését különböző kézfertőtlenítő szerek gyakori használata során is. Mindezen tulajdonságoknak köszönhetően a Samsung Galaxy strapabíró készülékei ellenállnak a zord időjárási körülményeknek és egyéb veszélyeknek is, így ideálisak lehetnek a legkülönfélébb terepmunkát végző szakembereknek.

Az XCover7 6,6 hüvelykes kijelzője nemcsak nagyobb felületet, hanem magasabb felbontást is kínál a korábbi generációkhoz képest. A felhasználók a megnövelt fényerőnek köszönhetően pedig még jobban láthatják a Tab Active5 nyolchüvelykes kijelzőjét a szabadban, az akár 120 hertzes képfrissítési ráta pedig zökkenőmentesebb nézői élményt nyújt. A készülékek magas teljesítményű üzleti támogatást nyújtanak, miközben a karcsú és könnyű kialakítású eszközt nemcsak munkahelyükön, hanem útközben is kényelmesen használhatják a felhasználók.

Pluszpont, hogy mindkét készülék cserélhető akkumulátorral rendelkezik, így a felhasználóknak még kevesebbet kell nélkülözniük eszközüket munkájuk során vagy szabadidejükben. Az új Galaxy XCover7 149 990 forintos, míg a Galaxy Tab Active5 234 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz a következő napoktól beszerezhető.