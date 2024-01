A Honor még a 2023-as berlini IFA keretein belül leplezte le a Magic V2-t, minden idők egyik legvékonyabb hajlítható mobilját – ami a debütálás ellenére az elmúlt hónapokban nem került fel a boltok polcaira; legalábbis idehaza. A várakozásnak azonban vége, a nagy napot pedig a Honor a lipcsei Porsche-központban ünnepelte, ahol a korábban már megismert telefon egy különleges kiadását is bemutatták.

Ahogy arról szeptemberi cikkünkben is beszámoltunk, az újgenerációs Magic V2 ugyanazt a formatervet követi, mint az elődök. Külső kijelzője 6,43 hüvelykes, míg a belső panel 7,92 hüvelykesre bővíthető. Mindkét kijelző támogatja a 120 hertzes képfrissítést, valamint a Honor 90-ben is jelen lévő 3840 hertzes PWM dimminget, így a készülék használata sokkal kevésbé megterhelő – legalábbis a szemek számára. Az igazi újdonságokat azonban kivételesen most nem a kijelző táján kell keresni.

A Honor Magic V2 egyik legnagyobb dobása ugyanis az, hogy rendkívül vékony. Kinyitott állapotban mindösszesen 4,70 milliméter vastag a készülék, összecsukva pedig 9,9 milliméter, mely az augusztusban debütáló konkurens Galaxy Z Fold5 13,4 millimétere mellett meglehetősen impozánsan hangzik, még annak ellenére is, hogy a Samsung inkább a megbízhatóságot, mintsem a folyamatos versengést tűzte ki céljául.

Nyitott állapotban a készülék tehát csak 4,7 milliméteres vastagsággal rendelkezik, amelynek köszönhetően a jelenleg elérhető legvékonyabb kinyitható mobilnak tekinthető. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, a Honor egy saját fejlesztésű akkumulátort is tervezett a készülékhez, ami a Honor Silicon-carbon battery koncepciónevet kapta. A két részre választott telepek összkapacitása kereken 5000 milliamperóra, vastagságuk pedig mindösszesen 2,7 milliméter. Üzemidő tekintetében a Honor azt ígéri, hogy a Magic V2 egy iPhone 14 Próval szembeállítva 1,7 órával tud majd tovább üzemelni – ez azonban csak akkor igaz, ha a készüléket összecsukva használjuk, kinyitva már csak 20 perc a Honor előnye.

A VÉKONYSÁG KIVITELEZÉSÉT TOVÁBBÁ EGY ÚJ GENERÁCIÓS ZSANÉR IS SEGÍTETTE, MELY A STRAPABÍRÓSÁG ÉRDEKÉBEN TITÁNBÓL KÉSZÜLT KÜLSŐ HÉJAT IS KAPOTT.

A Magic V2 egyébként egy 50 megapixeles nagy, egy szintén 50 megapixeles ultra nagy, és egy 20 megapixeles telefotókamerával operál, míg az előlapon egy 16 megapixeles egységet találunk. A készüléket egy Snapdragon 8 Gen 2-es chip hajtja, egy Adreno 740-es grafikus egység és 16 gigabyte memória társaságában. Sajnos a Honor nem változtatta meg a készülék belsejét azért, hogy belepakolják a frissebb, 8 Gen 3-as lapkát, így a vásárlók kénytelen leszenk az előző generációs chippel beérni.

De mennyi az annyi?

Mivel a Magic V2 már egy ismert készülék volt, a vállalatnak persze valami újjal is elő kellett rukkolnia – ez lett a Magic V2 limitált, Porsche-design kiadása, ami egy új szintre emeli a hajlítható mobilt, már ami a kinézetet illeti. A Magic V2 RSR specifikációi ugyanis nem változtak, a készülék ugyanazokat kínálja, mint a normál V2 – csupán egy új, Porschéval közösen tervezett külsőbe bújtatva, ami elsősorban a hátlap és a kamerasziget kinézetét változtatja meg.

A Honor Magic V2 már mától, azaz január 26-tól elérhető, a magyarországi indulóárat 799 ezer forintra lőtte be a kínai vállalat az 512 gigabyte tárhellyel szerelt modell esetében, ami nem kevés pénz. Ezzel maga a Honor is tisztában van, így aki még a napokban lecsap a telefonra, egy LG tévét is ajándékba kap a vállalattól, ami egy rendkívül furcsa kollaboráció, de nem nagyon lehet belekötni. A Honor Magic V2 RSR elérhetőségéről egyelőre nem osztott meg információkat a vállalat.