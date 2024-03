A héten hivatalosan is bemutatkozott, csütörtöktől pedig a boltok polcaira is felkerült a Samsung középkategóriás készülékcsaládjának új generációja, a Galaxy A55 és Galaxy A34. Ahogy az lenni szokott, a telefonok ezúttal is a csúcskategóriás nagy tesókból – ezúttal a Galaxy S24-ből – merítenek, még több felhasználó számára elérhetővé téve olyan prémiumfunkciókat, mint például a Knox Vault, a vállalat többrétegű biztonsági platformja.

Fotó: Samsung

Az elődökkel, azaz a Galaxy A54-gyel és A34-gyel ellentétben az idei készülékek között sokkal kevesebb az eltérés, olyannyira, hogy külsőre alig lehet őket megkülönböztetni. Mindkét készülékben ugyanaz a 6,6 hüvelykes, 1080 x 2340 képpontos, 120 hertzes OLED-panel kapott helyet, amit Gorilla Glass Victus+ üveg véd a karcok és törések ellen. A készülékek frissített dizájnja sokkal inkább hajaz a Galaxy S24-ekre – az oldalak például szögletesek lettek, egyedül csak a Key Island elnevezésű terület emelkedik ki a keretből.

Ebben a sávba sűrítve találjuk a ki- és bekapcsoló, valamint a hangerő-szabályozó gombokat, a készülékek többi oldala tehát zavartalan marad. Különbség, hogy míg a csipetnyivel drágább Galaxy A55 alumíniumból készült keretet kapott, addig a Galaxy A35-nek csak műanyag jutott, ennek köszönhetően azonban néhány grammal könnyebb is lett – előbbi 213-at, míg utóbbi 209-et nyom.

Nagyobb teljesítmény, még több MI

A Galaxy A55 egy Exynos 1480-as lapkát kapott, míg a kis tesóba a tavalyi Galaxy A54-ben ketyegő Exynos 1380 került – teljesítmény tekintetében tehát mindkét készüléke előrelépett, a sebességnövekedés azonban előreláthatólag csak néhány százalékos lesz. Memória tekintetében a Galaxy A55 nyolc gigabyte-ot kap idehaza – külföldön beszerezhető lesz 12 gigabyte-os modell is –, míg a Galaxy A35 hat gigabyte-ról indul a 128 gigabyte tárhellyel szerelt modell esetében, a 256-os tárhellyel szerelt modellhez azonban már nyolc gigabyte RAM-ot csomagol a Samsung.

Kamerák tekintetében továbbra is hármat kapunk a hátlapon és egyet az előlapon mindkét modell esetében. A Galaxy A55 és A35 egyaránt egy 50 megapixeles fő szenzorral és egy 5 megapixeles makróval erősít – előbbibe azonban bekerült még egy 12 megapixeles ultranagy látószögű egység is, míg utóbbiba csak egy nyolc megapixeles jutott. A főegység esetében adott az optikai képstabilizálás, ahogy az MI által támogatott Nightography – azaz éjszakai fotózás – is. Ezek a Samsung szerint egyébként a legjobbak az A szériás készülékek történelmében, köszönhetően a fejlett mesterségesintelligencia-alapú képjelfeldolgozónak.

Minden korábbinál biztonságosabbak

A Samsung most először terjeszti ki a csúcseszközein elérhető biztonsági funkcióját a Galaxy A széria készülékeire, azaz a Galaxy A55-re és Galaxy A35-re. A Samsung Knox Vault egy hardveralapú és hamisításálló biztonsági megoldás, amely a rendszer főprocesszorától és memóriájától fizikailag elszigetelt, biztonságos futtatási környezetével nyújt átfogó védelmet a hardveres és szoftveres támadások ellen.

A Knox Vaul támogatja a készülék legérzékenyebb adatainak – így többek között a zárolt képernyő hitelesítő adatainak (PIN-kód, jelszavak és feloldóminták) – védelmét. A biztonsági megoldás az eszköz titkosítási kulcsait is megvédi, titkosítva a felhasználók eszközön tárolt személyes adatait. Kizárólag az a felhasználó férhet hozzá az adataihoz – a készülék elvesztése vagy ellopása esetén is –, aki rendelkezik a zárolt képernyő helyes hitelesítőadataival.

A Samsung Galaxy A55 és Galaxy A35 készülékek 2024. március 14-től érhetők el jégkocka, lila, citromsárga és sötétkék árnyalatokban, az alábbi konstrukciókban:

Galaxy A35, 6/128 GB – 149 990 forint

Galaxy A35, 8/256 GB – 179 990 forint

Galaxy A55, 8/128 GB – 194 990 forint

Galaxy A55, 8/256 GB – 214 990 forint