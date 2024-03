Nem éppen a legegyszerűbb manapság a Qualcomm termékpalettáján kiigazodni, még úgy sem, ha csak a Snapdragon chipeket vesszük figyelembe. Találkozhatunk a csúcskategóriát képviselő Snapdragon 8-as lapkákkal, a közép-felső mezőnyben versenyző Snapdragon 7-es chipekkel és az alsó-közép, illetve alsó kategóriát kiszolgáló Snapdragon 6 és 4 jelzésű lapkákkal is, amelyek már önmagukban gubancot okozhatnak a felhasználók fejében – ezek azonban még egyéb variánsokkal is rendelkeznek.

A hagyományos kiadások mellett találkozhatunk még ugyanis „+” és „s” jelzésű darabokkal – ezek közül az előbbi általában a nagyobb, míg az utóbbi a kisebb teljesítményt jelöli. Ennél azonban még bonyolultabb a helyzet. A Snapdragon 7 Gen 2-es szériából például tavaly csak egy Snapdragon 7+ Gen 2-es lapkát mutatott be a Qualcomm – az alapmodell tehát kimaradt –, a novemberben debütáló, új generációs Snapdragon 7 Gen 3 viszont – alapmodell lévén – nem ért fel a 7+ Gen 2 teljesítményéhez, így valahogy mindenképp rendet kellett tenni a fronton.

Így jutottunk el oda, hogy a napokban a Qualcomm leleplezte a Snapdragon 7+ Gen 3-at, ami bőven lekörözi mindkét korábban említett lapkát – nem utolsó sorban pedig egyenesbe is hozza az eddig furcsán kinéző 7-es jelzésű chipcsaládot.

Nagyobb teljesítmény, még több MI

A Snapdragon 7+ Gen 3 két fő területen újított az elődökhöz képest: nagyot nőtt a beépített processzor és grafikus egység teljesítménye, továbbá ez lett az első olyan lapka a szériában, ami már a generatív MI funkciókat is képes helyben futtatni – de erről majd később. A Qualcomm weboldalán fellelhető adatok alapján a processzor körülbelül 15 százalékkal lett gyorsabb, köszönhetően annak, hogy a tervezők egy, a Snapdragon 8s Gen 3-hoz hasonló magelosztást használtak, a felső kategóriás chiphez képest azonban azokat alacsonyabb órajelre állították.

Ennek függvényében kapunk egy 2,8 gigahertzre csökkentett Cortex-X4 magot használnak 2,8 és négy Cortex-A720-at is, amelyek már 2,6 gigahertzen ketyegnek. A hatékonyságért három darab Cortex-A520-as mag felel, ezeket 1,9 gigahertzre állította a Qualcomm.

Azt, hogy pontosan milyen grafikus gyorsító került a lapkába, egyelőre nem részletezte a Qualcomm, annyit tudni róla, hogy egy Adreno egységről van szó – annak teljesítményével kapcsolatban azonban már nem titkolózott a vállalat. A Qualcomm szerint a GPU több mint 45 százalékkal lesz erősebb, mint amit az előző generációban találunk, emellett pedig támogatni fog olyan technológiákat is, mint az Adreno IGP, a Frame Motion Engine 2 és az új Game Post Processing.

Ugyancsak nem elhanyagolható részlet, hogy amint említettük, a Snapdragon 7+ Gen 3 lett az első olyan lapka a szériában, ami már a generatív MI funkciókat is képes akár helyben futtatni. Mindez azt jelenti, hogy a chipben található AI Engine olyan erős, hogy az képes olyan LLM-eeket, azaz nagy nyelvi modelleket futtatni, mint például a Gemini Nano vagy a Llama 2. Ha pedig ez nem lenne elég, a 7+ Gen 3 az LVM-ekkel, azaz a nagy képalkotó/képfeldolgozó modellekkel is kesztyűs kézzel elbán. Ennek köszönhetően most először válik elérhetővé nem csúcskategóriás lapkakészlettel felvértezett mobilokban az MI-alapú feladatok helyben való elvégzése, ami hatalmas előrelépés a területen.

Ebben a mobilban debütál először

Az új lapkakészlet kamerás területen is rengeteget újít – ezúttal már támogatott a 200 megapixeles képek készítése, illetve 4K@60FPS-es videók rögzítése, is. Memóriából 24 gigabyte-ot tud kezelni a Snapdragon 7+ Gen 3, míg kijelzőtámogatás esetében a !k felbontás a maximum – 60 hertzes képfrissítéssel. Jó hír, hogy alacsonyabb felbontás mellett akár 240 hertzes képfrissítés is kihízható a chipből, emellett pedig – erre alkalmas panel mellett – még a VRR is támogatott.

Kérdés persze, hogy mely mobilok fogják mindezt kihasználni. Jelenleg úgy néz ki, hogy a OnePlus lesz az első gyártó, aki a chippel vértezi fel egyik készülékét – névlegesen a OnePlus Ace 3V-t. A készülék hatalmas, 6,74 hüvelykes, 120 hertzes kijelzőt, 50 megapixeles főkamerát és 12 gigabyte memóriát kapott az említett lapka mellé, legvonzóbb tulajdonsága azonban még is az ára, a gyártó ugyanis „csak” 100 ezer forintnak megfelelő kínai jüant kér el a telefonért. Hátrány, hogy európai, vagy hazai rajtról egyelőre még nem hallani – a jövőben azonban könnyen megeshet, hogy más gyártó már a hozzánk közelebb lévő piacokon is forgalomba hoz olyan készülékeket, amik Snapdragon 7+ Gen 3-mal vannak szerelve.