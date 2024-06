Már csak napokra vagyunk attól, hogy az Apple leleplezze főbb szoftvereinek, név szerint az iOS-nek, az iPadOS-nek, a macOS-nek, a watchOS-nek, a tvOS-nek és a visionOS-nek a legújabb verzióját. Minderre a 2024-es Worldwide Developer Conference-en fog sor kerülni, magyarországi idő szerint hétfőn este hét órakor.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az Apple előreláthatólag történelmének eddigi legnagyobb szoftveres bejelentésére készül – az előreláthatólag két órás eseményen csak úgy szakadnak majd ránk az újítások.

A szivárogtatásoknak köszönhetően hallani lehetett már teljesen újratervezett és még jobban személyre szabható kezdőképernyőről, az MI által támogatott, új generációs Siriről és tulajdonképpen az egész rendszert átfogó MI-alapú fejlesztésekről; most azonban úgy tűnik, hogy egy teljesen új app is helyt kaphat az iOS 18-ban.

A Bloomberg legfrissebb jelentése szerint az Apple kiveszi az eddig a Beállításokban eldugott Jelszókezelőt, amit egy önálló alkalmazássá alakítanak a jobb hozzáférhetőség és a további lehetőségek hozzáadása érdekében.

A jelentés kifejti, hogy az új alkalmazás az Apple meglévő iCloud Keychain szolgáltatását használja majd, amely szinkronizálja a jelszavakat és felhasználóneveket az eszközök között. A dedikált Jelszavak alkalmazásban lehetőség lesz azonban jelszavak importálására is olyan szolgáltatásokból, mint például a 1Password és a LastPass. A szoftver a Vision Pro headsettel és a windowsos számítógépekkel is működik majd. Emellett támogatni fogja majd az ellenőrző kódokat, és a Google Authenticatorhoz hasonló hitelesítési alkalmazásként is szolgálhat majd.

Az Apple tehát ezzel tulajdonképpen minden harmadik feles jelszómegőrző appot ellehetetlenít majd, hiszen értelemszerűen a saját megoldásukat fogják előnyben részesíteni.