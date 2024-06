Ha az idei nyárra és Párizsra gondol, elsőként a 2024-es Olimpiai játékok juthatnak eszébe, a francia fővárost azonban a többhetes rendezvény előtt még egy telefongyártó cég is bevette – nem más, mint a Honor. A gyártó itt leplezte le ugyanis legújabb készülékcsaládját, a közép-felső kategóriát képviselő Honor 200-as mobilokat, amelyek idén először két különböző kiadásban lesznek elérhetők Magyarországon is. Mutatjuk, mit érdemes tudni a Honor 200-ról és a kicsit extrább Honor 200 Próról.

Az esemény középpontjában a fotózás – még pontosabban a portréfotózás – állt, a cég termékfejlesztési csapata ugyanis szorosan együttműködött a legendás Studio Harcourt fotósaival, hogy több ezer képet elemezve közösen dolgozzák ki a Honor új AI-portré-motorját. A stúdió olyan hírességekről készített felvételeiről ismert, mint II. Erzsébet királynő, David Bowie és Kate Moss, így az ikonikus jelző egyáltalán nem túlzó. Az együttműködésnek köszönhetően a Honor 200-zal készített portréképek az eddigi legjobbak lehetnek, amit Honor telefonnal készíthetünk – legalábbis elméletben; az, hogy a gyakorlat mit mutat, csak a tesztidőszak alatt fog kiderülni.

„Büszkék vagyunk arra, hogy elhozhatjuk Európába a művészet és a technológia tökéletes találkozását, amivel bárki bármikor stúdiószintű portrékat készíthet. Míg a stúdióminőségű portré eddig sokaknak elérhetetlen volt, a Honor 200-zal új mércét állítunk fel az okostelefonos portréfotózás terén, szó szerint a zsebekbe, táskákba helyezve egy hordozható stúdiót. Ez a példátlan eredmény az AI-technológia terén nemcsak a Honor innováció iránti elkötelezettségét szemlélteti, hanem rávilágít arra a törekvésre is, amivel a portréfotózás határait feszegetjük és értelmezzük újra” – fogalmazott Tony Ran, a HONOR európai elnöke.

Mint ismert, a portréfotózás legfontosabb eszközei a fény és az árnyék, így a Honor ezekre e területekre gyúrt rá a legjobban: a Honor 200-as szériában található mesterséges intelligencia a környezeti fények nüanszait is felismeri és értelmezi. A Honor 200 Pro 50 megapixeles főkamerája egy Super Dynamic H9000 érzékelőt kapott, amelynek köszönhetően gyengébb fényviszonyok között is éles képek készíthetők, a 2,4 μm-es képpontmérettel rendelkező négy az egyben pixel binning technológiával pedig az apró részletek is minden esetben láthatóak maradnak. A telefon emellett egy 50 megapixeles portré-telefotó kamerát is kapott, ami már a Sony testre szabott teleobjektív érzékelőjével rendelkezik.

Lesz bennük erő

A Honor 200 Pro belsejében a Snapdragon 8s Gen 3-as lapka ketyeg, erőből tehát egyáltalán nem lesz hiány, ahogy az is pluszpont, hogy a készülék támogatja az olyan, korábban csak a gyártó csúcskategóriás mobiljában elérhető funkciókat, mint a Magic Portal, a Magic Capsule és a Magic Ring. Az alapmodellben ezzel szemben egy Snapdragon 7 Gen 3 pihen, ami a nagy tesóhoz viszonyítva kicsit visszafogottabb teljesítménnyel rendelkezik, ettől függetlenül a hétköznapi feladatokhoz azonban még bőven elegendőnek kell lennie a chip erejének.

A Honor 200 egy 6,7, míg a Honor 200 Pro egy kicsivel nagyobb, 6,78 hüvelykes panelt kapott, amelyek egyaránt támogatják a 120 hertzes képfrissítést és az akár 4000 nites csúcsfényerő kibocsátását is. Mindemellett a Honor 200 Pro 3830 hertzes PWM-fénytompítással is rendelkezik, tehát a szemet kevésbé fárasztja a kijelző.

Ugyancsak jó hír, hogy mindkét készüléken Android 14 és MagicOS 8.0 fut, a Honor legújabb fejlesztéseivel.

Üzemidő tekintetében a Honor 200-as mobilok garantálják az egész napos használatot, mindkét telefonban egy 5200 milliamperórás szilícium-szén telep kapott helyet, amely akár 61 órányi folyamatos zenei streaminget tesz lehetővé egyetlen feltöltéssel. Támogatott továbbá a gyorstöltés is – vezetékesen 100 wattig tudunk felmenni, míg vezetékmentesen 61 wattig.

Indul az előrendelés

A Honor 200 Pro a természet ihlette fehér és fekete, míg a Honor 200 zöld és fekete színekben lesz kapható. Mindkét készülék előrendelhető már most, ajándék töltővel és Honor Pad 8-cal a partnerüzletektől, július 1-jei megjelenéssel. A Honor 200 Pro 299 990 forintos, míg a Honor 200 kicsit olcsóbb, 239 990 forintos ajánlott fogyasztói árral kerül a boltok polcaira – ezért cserébe 256 gigabyte tárhelyet kap majd, felár ellenében (20 ezer forint) azonban lehetősége lesz 512 gigabyte-os modellt is választani.