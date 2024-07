A moduláris, azaz kedvünk szerint alakítható, formázható és bővíthető telefonok meglehetősen hosszú utat jártak be az elmúlt években, mígnem majdnem mindenki belátta, hogy egyelőre nem lehet ilyen készüléket piacra dobni – legalábbis egyelőre. Az egyik legismertebb ilyen projekt a Google gondozásában készült, és Project Ara névre hallgatott. A koncepció lényege az volt, hogy a felhasználó tulajdonképpen mindent megváltoztathatott a készülékén: hátlapi „téglákat” cserélgetve plusz hangszórókat, képességeket (pl. erősebb GPS), nagyobb tárhelyet, de akár jobb kamerát is adhatott a mobilhoz, minek köszönhetően az teljesen egyedi lett.

A Google először 2015-re ígérte az első Project Ara telefon piacra dobását, később 2016-ra tolták a megjelenést. Ekkor azonban még mindig nem állt készen a telefon, a vállalat ráadásul változtatott a koncepción is – a korábbi ígérettel szemben, miszerint a készülék minden része módosítható lenne (beleértve ebbe a kijelzőt, a processzort és a grafikus meghajtót is) a vállalat úgy döntött, hogy ezeket egységessé teszik, és a felhasználók csak pluszképességeket adhatnak majd a készülékhez. A vállalat 2017-ben már arra készült, hogy kiküldje az első készülékeket a fejlesztőknek, azonban a projektet az utolsó pillanatban beszüntették.

Mindennek hátterében számos tényező állt, a potenciális vásárlók elégedetlenségétől kezdve a gyártási nehézségeken át egészen odáig, hogy a Project Ara kvázi elvesztette az identitását. A bukás óta nem nagyon lehetett hallani igazi moduláris telefonról, a Nothing alvállalata, a CMF azonban most ismét megpróbálkozik valami hasonlóval – bár a CMF Phone 1 közel sem lesz egy annyira ambiciózus projekt, mint ami anno a Project Ara volt.

A nagy visszatérő

A CMF rendkívül kreatívan, naponta mutat be egy új részletet a hamarosan megjelenő Phone 1-ról, így egyre több új infót tudni meg a készülékről. Az már az elsők között kiderült, hogy a Nothing Phone-okhoz hasonlóan itt is egy minimalista dizájnt kapunk egy formabontó külsővel, azonban a telefon hátlapja cserélhető lesz, emellett pedig különböző funkcionális kiegészítőket is csatlakoztathatunk majd hozzá, amihez foghatót manapság már nem igazán látni. A CMF Phone 1 várhatóan egy 6,7 hüvelykes, Full HD+ felbontású AMOLED megjelenítővel érkezik, amelynek részét képezi majd egy ujjlenyomat-olvasó szenzor és a 120 hertzes képfrissítés is.

A készülék belsejében egy MediaTek Dimensity 7300-as lapka ketyeg majd, míg a fotózásról egy 50 megapixeles egység gondoskodik. Ezt az eddigi képek alapján vélhetően egy másodlagos, a mélységérzékelésért felelős egység is kiegészíti majd, erről azonban egyelőre még keveset tudni. Ezzel szemben az előlapra egy 16 megapixeles szelfikamerát szerelhetnek majd – itt csak ez az egy modul kap helyet, így 3D-s arcazonosításra nem lesz képes a készülék. Az egész napos üzemidőért egy 5000 milliamperórás akkumulátor felel majd, amit az előzetes információk alapján maximálisan 33 wattal lehet tölteni – ez visszalépés a Nothing Phone-okhoz képest.

A turn for the best.

Ugyancsak kiderült, hogy a készüléken Android 14 fut majd – ez a későbbiekben Android 15-re is frissíthető lesz – illetve, hogy két változatban lesz beszerezhető: mindkettőben 128 gigabyte bővíthető háttértár kap helyet, memóriából pedig vagy hat vagy nyolc gigabyte kerül majd a készülékbe.

Nem lesz zsebbe nyúlós

Mindezek mellett egy szivárogtatónak köszönhetően arra is fény derülhetett, hogy nagyjából milyen árral kerülhet a boltok polcaira a készülék. Mint kiderült, Indiában körülbelül 72 ezer forintnak megfelelő rúpiát kérnek majd el a hat gigabyte memóriával szerelt modellért, míg a kicsit izmosabb, nyolc gigabyte-os kiadásért 80 ezer forintnak megfelelő rúpiát kell majd a helyieknek kipengetniük.

Ennek fényében egy kifejezetten pénztárcabarát telefonról beszélhetünk – hazai hivatalos forgalmazásról azonban szinte teljesen felesleges beszélni, rendkívül kevés esély van arra, hogy a Nothing vagy a CMF hazai forgalmazásba kezdjen. Ennek ellenére a márka termékei idehaza is beszerezhetők. Azt, hogy a CMF Phone 1 mikor lehet elérhető, egyelőre nem ismert, a napokon belül esedékes bemutató után vélhetően már sokkal többet fogunk tudni.