Már csak hetekre vagyunk az iPhone 16-os mobilok leleplezésétől, amelyekről szinte már minden információ kiszivárgott. Tudjuk, hogy négy modell fog érkezni, amelynek mindegyike támogatni fogja majd az Apple Intelligence-t, illetve mostanra már az is biztosra vehető, hogy az iPhone 16 Pro és iPhone 16 Pro Max az elődökhöz képest nagyobb kijelzővel érkezik majd. Mivel azonban az idei modellekkel kapcsolatban túl sok újdonságot már nem tudnak kideríteni, a bennfentesek és szivárogtatók az elmúlt időszakban elkezdtek a jövő évi modellek után kutakodni.

Fotó: Ice Universe / Twitter

Többek között ennek köszönhető az, hogy megtudtuk, hogy az Apple egy meglehetősen bizarr változtatásra készül az iPhone 17-es mobilok esetében. Bevezetnének egy teljesen új, „Slim” névre hallgató iPhone-t, ami teljesítmény tekintetében az alapmodellekkel egyezne meg, árban azonban még a Pro Max készülékeket is felülmúlhatná. Az első pletykák az új készülékkel kapcsolatban még idén áprilisban szivárogtak ki, amikor Ross Young elemző azt állította, hogy az iPhone 17-es mobilcsaládban a Plus modellt egy új készülék fogja majd váltani. Néhány nappal később ezt Jeff Pu, egy ugyancsak elismert bennfentes is megerősítette – egy későbbi jelentés azonban némileg már más képet festett.

Az akkori legfrissebb információk szerint az Apple egy ultrahigh-end iPhone-on dolgozott, ami akkora változást hozott volna a termékcsaládba, mint anno az iPhone X. A helyzetet tovább bonyolították azok az értesülések is, melyek szerint a készülék csak egyetlen hátlapi kamerával rendelkezett volna, az árát azonban ennek ellenére is rekordmagasra pozicionálná az Apple. Az iPhone 17 Slim körül tehát teljes a zűrzavar. A jelenlegi információk szerint az Apple egy olyan telefonon dolgozik, ami minden korábbinál vékonyabb, de teljesítmény tekintetében egyáltalán nem hozza a csúcsot, sőt bőven lemarad, ára mégis a legprémiumabb iPhone-ná emelné ki, aminek semmi értelme sincs. Vagy mégis?

Nem ez lenne az első eset

Mint ismeretes, az Apple időszakonként szereti a dizájnt a funkcionalitás elé helyezni, bár ez legfőképp még Jony Ive, a vállalat egykori formatervezőjének meglátása volt, amit távozásával tulajdonképpen el is hagyott a vállalat. Ive egyik legikonikusabb terméke a 2015-ben kiadott 12 hüvelykes MacBook volt, aminek története rendkívül hasonlít arra, mint amit most az iPhone 17 Slimről hallani. A 2015-ös MacBook egy minden korábbinál vékonyabb, könnyebb és prémiumabb MacBook lett, ami mindent feláldozott a teljesítmény és használhatóság oltárán annak érdekében, hogy lélegzetelállítóan nézzen ki – már a maga idejében.

iPhone 15 Pro Max vs iPhone 17 Slim.



Look how thin that is. 😳 pic.twitter.com/PjqUAZ1D5x — Rjey (@RjeyTech) July 24, 2024

A készüléken mindösszesen csak egy USB-C csatlakozó volt, így ha töltöttük, semmi más nem lehetett rákötni, emellett pedig a billentyűzetével is bőven voltak problémák: a vékony kialakítás miatt az Apple ezzel a modellel állt át az úgynevezett butterflymechanizmusra, amiről rövid időn belül kiderült, hogy a gyakorlatban teljességgel használhatatlan; felhasználók ezrei panaszkodtak beragadó, soha többé nem működő billentyűkről, így az Apple egy ingyenes csereprogramot is bevezetett. A készülék ára persze az egekben volt, még az akkori MacBook Airét is felülmúlta, pedig utóbbinak jobb volt a teljesítménye. Azt azonban meg kell hagyni, hogy annak ellenére, hogy a 12 hüvelykes MacBook csak egy vitrinben funkcionált rendesen, attól még sikeresen reformálta a MacBookokat.

Ha hihetünk a híreszteléseknek, akkor egy ehhez hasonló megközelítést láthatunk majd az Apple-től jövő ősszel is. Az iPhone 17 Slimmel elsősorban az lehet a céljuk, hogy felmérjék, a felhasználók mennyire vágynak egy vékonyabb és könnyebb iPhone-ra, illetve hogy megmutassák, még mindig az innoválás élén állnak – bár véleményünk szerint ezt sokkal célszerűbb lenne egy Pro vagy Pro Max modellben villogtatni.